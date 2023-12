La Vigor ospita il forte Avezzano: "Dura, ma vogliamo subito riscattarci"

La Vigor cerca riscatto. La brutta prestazione di Fossombrone sembra non aver lasciato strascichi, ma solo un risultato positivo contro l’Avezzano può trasformare i buoni propositi in fatti.

"Siamo sempre stati bravi ad assorbire le sconfitte – afferma il tecnico della Vigor Aldo Clementi -. Abbiamo la fortuna di lavorare in un ambiente esigente, ma rispettoso. La sconfitta di Fossombrone ha dato fastidio a me ed ai giocatori però queste fasi fanno parte dello sport e dobbiamo essere bravi a superarli senza drammi ed isterie perché la squadra, seppur valida, non può ignorare la forza degli avversari. Abbiamo lavorato bene nel corso della settimana e ciò mi rende fiducioso".

Si è rivisto un Clementi sereno, nonostante gli infortuni, nonostante il momento tutt’altro che brillante. Il tecnico crede nei suoi giocatori ed anche durante la rifinitura del sabato il gruppo ha lavorato con intensità nella speranza di ritrovare quel successo che manca ormai da 4 partite. Tra il dire e il fare però c’è di mezzo l’ambizioso Avezzano: i marsicani possono contare su una rosa completa e talentuosa ed è impossibile non soffermarsi su Ogenyi Onazi.

L’ex centrocampista della Lazio ha vinto la Coppa d’Africa nel 2013 con la Nigeria, ha partecipato al Mondiale russo del 2018 e con la sua Nazionale ha disputato oltre 50 partite. Un avversario tosto impreziosito dall’innesto di un campione che partita dopo partita sta prendendo le chiavi del centrocampo abruzzese.

"L’Avezzano non ha bisogno di tante presentazioni, è una squadra forte ed ambiziosa – rimarca l’allenatore della Vigor – ed i risultati stanno dando ragione al loro progetto, non è un caso che siano secondi. Può sembrare un ostacolo insormontabile, ma la squadra ha voglia di riscatto, mi auguro che questo desiderio si trasformi in un risultato positivo. Contro squadre così forti è necessario sfoderare personalità ed un gioco convincente. So che la squadra non è seconda a nessuno sotto questi aspetti quindi sono fiducioso".

Il morale non è a terra, di certo però la situazione in infermeria non è affatto confortante. Clementi non recupera nessuno, anzi dovrà gestire un problema in più: nell’allenamento del giovedì infatti, Balleello ha rimediato un forte colpo al polpaccio e la sua presenza è fortemente a rischio. La coperta è assai corta nella scelta degli under, il tecnico di Senigallia dovrà necessariamente mandare in campo dal primo minuto Beu e sperare che il giovane scuola Pescara possa garantire qualche minuto a gara in corso. Clementi probabilmente opterà per il 3-5-2 e si rivedrà tra i pali Edoardo Roberto. Il mister rossoblu non avrà la possibilità di fare esperimenti, ma poco importa, oggi alla Vigor interessano solo i tre punti.

Nicolò Scocchera