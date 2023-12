La Vigor pronta a sfidare la Samb. Clementi in attacco si affida a Kerjota

La Vigor chiuderà il 2023 con una sfida di altri tempi. Questa sera infatti i senigalliesi affronteranno la Sambenedettese, una di quelle partite da non perdere, una di quelle sfide che possono dare una svolta alla stagione e che rimarrà, al di là del risultato, nella storia del club di Senigallia.

Il popolo vigorino ha fame di successi e una gran voglia di divertirsi, l’uomo giusto a cui appellarsi è Sabah Kerjota. Un attaccante capace di fare la differenza come ha dimostrato domenica scorsa segnando una rete tanto bella quanto decisiva.

"Sono felice per il gol, ancor di più per la vittoria - dice il funambolo albanese -. Non è stato semplice però battere il Riccione, una squadra ben organizzata e con un ottimo attacco, d’altra parte non esistono partite facili. Abbiamo vinto con merito pur senza una punta fisica al centro dell’attacco, abbiamo fatto a meno di Pesaresi e Broso non è al meglio, ma ce la siamo cavata egregiamente, Balleello non li ha fatti rimpiangere. Ci presenteremo a San Benedetto con la giusta carica".

Già San Benedetto, la madre di tutte le trasferte. Non certo per rivalità, bensì per il clima che si respira al "Riviera": un’atmosfera unica per la squadra così come per i tifosi. Kerjota freme, non vede l’ora di scendere in campo.

"Sarà una bellissima partita, sia per noi giocatori sia per i tifosi sugli spalti - ribadisce l’attaccante vigorino -. Non è possibile fare pronostici, mi aspetto però una partita avvincente ed equilibrata. La Vigor non cambierà il suo atteggiamento, andiamo a San Benedetto per vincere".

Un progetto ambizioso, ma non impossibile. La Vigor ha mostrato una crescita notevole nelle ultime due partite, anzi a partire dal secondo tempo della sfida contro l’Avezzano. Nonostante le assenze i ragazzi di Clementi hanno mostrato carattere e sprazzi di quel gioco che aveva positivamente caratterizzato la Vigor nella passata stagione. In un ambiente così caldo, al cospetto di una squadra estremamente valida, non sarà semplice confermare i progressi.

Il 2023 della Vigor deve essere celebrato al meglio perciò la squadra di Senigallia non si presenterà da sola al Riviera delle Palme. Un discreto numero di tifosi raggiungerà San Benedetto, tra le 50 e le 100 presenze dal club Ragazzi della Nord oltre a coloro che seguiranno la squadra autonomamente. La tifoseria vigorina avrà a disposizione il settore Curva Sud.

Clementi recupera Magi Galluzzi, indisponibile invece, oltre a Bucari, Capezzani ed Alessandroni, Denis Pesaresi che non ha smaltito il problema al polpaccio.

Anche stavolta il tecnico dovrà fare di necessità virtù, tuttavia rimane difficile immaginare una formazione molto diversa rispetto a quella vista contro il Riccione.

Nicolò Scocchera