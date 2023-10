La Vigor ritrova il sorriso: "È stata una liberazione"

Ci ha pensato Sheffer a far tornare il sorriso a mister Aldo Clementi. Contro il Real Monterotondo si sono rivisti sprazzi di luce, anche se è servito un po’ di tempo per sbloccare la contesa, alla fine gli sforzi sono stati premiati e il merito va riconosciuto anche ai tifosi vigorini. "È la vittoria di una squadra matura, forse non bella, ma efficace – dice mister Aldo Clementi –. È un successo dedicato ai nostri tifosi: sabato mattina, durante la rifinitura, tantissima gente è venuta a sostenerci. È stato davvero incredibile e domenica hanno fatto lo stesso, ciò testimonia che il pubblico di Senigallia non è affatto snob, anzi è un pubblico maturo che sa apprezzare l’impegno di questi ragazzi". Solo una vittoria avrebbe potuto cancellare i malumori: ad obiettivo raggiunto mister Aldo Clementi si è lasciato andare ad un’esultanza tanto bella quanto spontanea verso i suoi tifosi. "Sono vigorino, il mio staff è di Senigallia, per noi ogni emozione viene amplificata dal contesto in cui lavoriamo – rimarca Clementi –. Eravamo un po’ tesi, ho esultato in maniera plateale perché è stata una liberazione. Quando entro in campo e vedo tutta quella gente sugli spalti, la mia gente, sono particolarmente orgoglioso del ruolo che ricopro, ma al tempo stesso sento di avere una grande responsabilità: quella di far divertire i tifosi vigorini, offrendo loro uno spettacolo all’altezza della storia di questa società". Ci ha pensato Mateo Sheffer a trasformare il desiderio in realtà, il giovane esterno argentino è entrato nella ripresa eppure ci ha messo poco a trovare il guizzo giusto per sbloccare una partita tutt’altro che semplice. "Segnare in una fase della gara molto delicata, sotto la curva dei nostri tifosi, è stato davvero fantastico – afferma Mateo Sheffer –. Sono contento per me stesso, ma sono ancor più felice per la squadra. Questa vittoria la meritavamo e ne avevamo un gran bisogno". Alla fine della partita l’altro argentino del gruppo, Gianfranco D’Errico, ha abbracciato Mateo, un po’ come se fosse il fratello maggiore. "Mi sono intrattenuto con Derrick alla fine della partita, è veramente un bravissimo ragazzo – aggiunge Sheffer –. Tutti hanno mi hanno accolto benissimo in questo gruppo, ma Gianfranco è stato davvero prezioso nell’aiutarmi quando alcuni aspetti in allenamento mi sfuggivano. È argentino come me e sa come sostenermi in momenti di difficoltà".

Nicolò Scocchera