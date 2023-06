La Vigor Senigallia conferma D’Errico per il suo riscatto

"Gianfranco D’Errico non si muove da Senigallia, non si muove dalla Vigor". Il messaggio della società rossoblu arriva forte e chiaro: si continuerà a puntare sul talento italo argentino anche il prossimo anno. "I tifosi lo amano e lo aspettano - continua la nota del club - ma è stata un’annata sfortunatissima dal punto di vista degli infortuni". Dopo aver trascinato a suon di gol la sua amata Vigor dall’Eccellenza alla Serie D, nella passata stagione non è riuscito a essere protagonista come avrebbe voluto. Per Gianfranco è tempo di riscatto e Clementi si augura di ritrovare il D’Errico dei giorni migliori.

