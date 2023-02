La Vigor Senigallia è pronta al big match

Il popolo vigorino è in fibrillazione, la sfida di domenica può riaprire il campionato o chiuderlo definitivamente. Vigor contro Pineto, la rivelazione del girone contro la corazzata inarrestabile in un suggestivo scontro al vertice.

"Siamo felici di affrontare questa gara con una classifica così appagante – afferma il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Vogliamo goderci questo match, stiamo lavorando serenamente e questa è la cosa più importante. E’ un impegno proibitivo, ma i ragazzi sanno bene come preparare un appuntamento del genere, quante partite decisive abbiamo disputato lo scorso anno? Il gruppo è praticamente lo stesso, non posso che esser fiducioso – continua il d.s. vigorino -. Dopo due gare a secco di vittorie siamo tornati da Ardea con i 3 punti, questo risultato ci ha motivati ancor di più". I tifosi rossoblu fremono, stanno già preparando una coreografia speciale, ma alla frenesia degli appassionati fa da contraltare un po’ di sana cautela da parte dei dirigenti. "Possiamo parlare di scontro diretto fino ad un certo punto – rimarca Moroni -. Il Pineto è la squadra da battere, se dovessero espugnare il nostro stadio il campionato sarebbe virtualmente chiuso, credo sia un pensiero condivisibile. La Vigor non ha certo iniziato la stagione per vincere il girone, il nostro obiettivo è migliorare domenica dopo domenica, un buon risultato sarebbe l’ennesimo passo in avanti in un campionato da incorniciare. Sappiamo che sarà dura, ma con un pubblico come il nostro nulla è impossibile, proveremo in ogni modo a tenere aperto questo torneo fino alla fine". A proposito di tifosi, ad inizio settimana alcuni supporters hanno ravvisato delle informazioni contrastanti in merito al settore destinato ai tifosi ospiti . Come spiega Roberto Moroni però, non c’è stato alcun errore bensì un cambio di rotta in merito alla decisione di riservare la gradinata agli ospiti.

"In realtà non c’è stato alcun equivoco – dice il dirigente senigalliese -. La società abruzzese mi ha contattato lunedì per ricevere alcune informazioni in merito all’accesso della tifoseria ospite nel nostro impianto. Inizialmente abbiamo pensato di aprire la gradinata che viene riservata alle società con un notevole seguito in trasferta, è capitato con la Vastese, con il Fano, con il Chieti per esempio. Alla fine abbiamo constatato che dall’Abruzzo non è previsto un arrivo in massa di tifosi perciò siamo tornati sulla decisione presa inizialmente". Ci sono poi le questioni di campo e per i rossoblu non è stato un inizio settimana memorabile. Alex Marini ha scontato la diffida, ma rischia di dover saltare anche la prossima sfida a causa di un attacco febbrile. In compenso però dall’ambiente vigorino trapela un cauto ottimismo per Lazzari e Bartolini.

