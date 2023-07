La Vigor Senigallia inizia a sudare: Lunedì raduno ufficiale a Senigallia

La stagione della Vigor Senigallia partirà ufficialmente lunedì. Il raduno è previsto al "Bianchelli" a porte sempre aperte per tutti i tifosi che vorranno seguire l’evoluzione della preparazione.

A pochi giorni dal raduno, la Vigor pubblica anche il calendario di tutti gli appuntamenti estivi. La prima fase della nuova stagione, le prime indicazioni per mister Aldo Clementi in vista di un campionato che si preannuncia molto impegnativo al di là del girone in cui verranno inserite le formazioni marchigiane.

La seduta di allenamento iniziale è fissata alle ore 17 (orario di ogni seduta pomeridiana), ma potrebbe leggermente slittare viste le calde temperature di questi giorni. Durante la prima settimana di allenamenti la squadra lavorerà ogni giorno, fino a venerdì 28 luglio, con doppia seduta di lavoro martedì e giovedì, alle ore 9,30 e alle 17.

Sabato 29 luglio, amichevole in famiglia al "Bianchelli" (ore 9,30). Giovedì 3 agosto invece allenamento congiunto con al Vis Pesaro al "Bianchelli" (ore 17,30) seguirà mercoledì 9 agosto un allenamento congiunto con la Recanatese al "Tubaldi" di Recanati (ore 17,30).

Sabato 12 agosto altro allenamento congiunto con l’Osimana al "Bianchelli" (ore 17,30) mentre domenica 20 agosto, un altro interessante appuntamento con i Portuali Calcio Dorica nell’ impianto senigalliese (ore 17,30). Chiude il programma l’ allenamento congiunto con la Castelfrettese al "Fioretti" di Castelferretti (ore 17,30) il 24 agosto. "Tutti gli allenamenti congiunti casalinghi di questo programma si svolgeranno a porte aperte e con ingresso gratuito al Bianchelli - fa sapere la società -. Ogni modifica di giorno e orario verrà prontamente segnalata attraverso i nostri canali social. Il debutto ufficiale è previsto domenica 27 agosto in Coppa Italia Serie D".

Nicolò Scocchera