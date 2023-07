La Vigor Senigallia può esultare: Kerjota ha deciso di restare

Altro che Turchia, Sabah Kerjota ha scelto di nuovo la cara vecchia Senigallia.

La fine del tormentone estivo della Vigor trova il suo lieto fine in un pomeriggio di inizio estate: Kerjota rimarrà un altro anno nella città della Rotonda, il mese di luglio non poteva iniziare meglio per i rossoblu

Gioia, soddisfazione e tanto ottimismo per il futuro… Sono queste le sensazioni dei tifosi della Vigor che in queste settimane si erano rassegnati a perdere il proprio gioiello. Tutto è cambiato in un attimo, un lampo di luce ha squarciato le tenebre dell’incertezza.

Esultano gli appassionati, mister Aldo Clementi ancor di più… Il giocatore più corteggiato della sua Vigor ha deciso di sposare il progetto societario. L’attacco è stato confermato in toto (manca solo l’ufficialità di Balleello) oltre al jolly Capezzani. Indubbiamente, ad oggi, nel reparto avanzato la Vigor si è rinforzata e non poco.

La nota del club esprime tutta l’euforia del momento: "Dopo una lunga trattativa, calciatore e società hanno siglato l’accordo per proseguire il nostro rapporto. Ora possiamo dirlo ufficialmente: missione compiuta - fa sapere la società -. Il presidente Franco Federiconi e tutta la società rossoblu hanno compiuto l’ennesimo grande, enorme sforzo per trattenere il talento albanese alla corte di mister Clementi. E lui, nonostante offerte molto importanti, ha fatto altrettanto. La meravigliosa storia d’amore che si è palesata nelle conferme dei calciatori già annunciati, si è ripetuta anche con Sabah. Regalando alla Vigor e ai tifosi un sabato magico. Perché quando due cuori si attraggono, non c’è ostacolo che possa mettersi di mezzo. Specialmente quando sono rosso e blu".

In questi ultimi mesi il destino di Kerjota ha tenuto col fiato sospeso un’intera tifoseria. I 9 gol segnati e i 12 assist distribuiti nell’ultimo campionato di Serie D non sono passati inosservati.

L’interesse di club professionistici si è subito materializzato ed in tanti hanno bussato alla porta del Presidente Franco Federiconi. Serie C, massima serie rumena sino alle sirene turche. La carriera di Sabah sembrava destinata ad altri campionati, tanto da spingere la Vigor a monitorare il mercato degli attaccanti con particolare attenzione.

Poi il colpo di scena, l’annuncio nel tardo pomeriggio di ieri da parte della società che sa tanto di liberazione: Kerjota ha scelto ancora la Vigor.

In attesa della conferma di Balleello, i rossoblu cercheranno un altro attaccante under visto che Vrioni sembra ormai lontano da Senigallia. È solo una voce, la Vigor ormai di colpi di scena se ne intende.

Nicolò Scocchera