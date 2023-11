La Vigor senza paura: c’è Roma City: "Tante assenze, ma siamo pronti"

Gli infortuni complicano il cammino, ma la Vigor non vuole smarrire la strada del successo. Tre vittorie di fila hanno permesso ai rossoblu di ritrovare le zone nobili della classifica, eppure l’appuntamento odierno contro la Roma City si preannuncia decisamente complicato, a causa delle tante assenze e per l’indubbio valore dei capitolini.

"Sarà una gara impegnativa, tuttavia la squadra è pronta ed è in un buon momento – afferma il mister della Vigor Aldo Clementi -. Purtroppo in questa fase tutte le attenzioni sono rivolte agli infortunati, è normale che sia così anche se non mi fa affatto piacere. Non dimentichiamo il grande lavoro di tutti i ragazzi che stanno giocando con continuità, grazie a loro abbiamo messo alle spalle un periodo davvero complicato. Il problema degli infortuni è oggettivo, ma non c’è solo questo".

Continuano ad essere tante le assenze, eppure si intravede un piccolo raggio di luce. Oggi pomeriggio Aldo Clementi potrà contare su Gianfranco D’Errico, una delle armi offensive principali della Vigor Senigallia se non fosse per la serie infinita di infortuni che lo hanno colpito nelle ultime due stagioni.

Sulla via del recupero anche Pesaresi, operativo a metà della prossima settimana, al suo posto ci sarà Broso, sempre più a suo agio nell’ambiente vigorino.

Il problema maggiore riguarda la difesa, le assenze di Bartolini e Bucari scoprono il ruolo di terzino sinistro, il tecnico di Senigallia dovrà inventarsi qualcosa, ma difficilmente cambierà modulo. Potrebbe essere Tomba l’uomo giusto per togliere le castagne dal fuoco a sinistra, con Sheffer in stato di grazia nel versante opposto.

"Sulla corsia di sinistra, senza Bartolini e Bucari, abbiamo qualche problema, ma la duttilità non ci manca, troveremo una soluzione – afferma mister Aldo Clementi -. Non manderò in campo una formazione scriteriata, devo tener conto della forza degli avversari. La Roma City è una compagine valida, può contare su un attacco eccezionale e su difensori fisici ed esperti. Senza girarci troppo intorno… E’ una delle squadre più forti del girone. Hanno avuto qualche battuta d’arresto, ma il loro tecnico ha le idee chiare".

Mentre la squadra si concentra sul campionato, il mercato va avanti.

Il ds Roberto Moroni sta cercando un portiere classe 2005 per consegnare ad Aldo Clementi il vice Sarti. Potrebbe tornare temporaneamente ad allenarsi con il gruppo rossoblu Edoardo Roberto, in uscita dalla Luparense. Ancora nulla di ufficiale, ma il futuro del talentuoso portiere di Senigallia sembra sempre più lontano dal club di San Martino dei Lupari. Nonostante il rientro dal prestito, con ogni probabilità il club vigorino gli cercherà un’altra sistemazione.

Nicolò Scocchera