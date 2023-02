La Vigor si prepara al big match col Trastevere: le info sulla prevendita dei biglietti

Il pareggio di Tolentino è già alle spalle, la Vigor è al lavoro per preparare la sfida contro il Trastevere. Domenica pomeriggio, alle 15, i rossoblu cercheranno di blindare il secondo posto, il Trastevere invece ha la possibilità di completare la rimonta agganciando in classifica i vigorini. Un’occasione ghiottissima per entrambe le squadre che proveranno a dare una svolta decisiva alla stagione. E’ ancora presto per svelare le carte, mister Clementi sfrutterà tutto il tempo a sua disposizione per trovare la strategia vincente. Ciò che invece la società ha comunicato con estrema puntualità sono le modalità di ingresso al "Bianchelli" dal momento che in molti non vorranno perdersi una sfida decisiva per il futuro della Vigor. Il servizio di prevendita dei biglietti è partito ieri e terminerà domenica mattina alle ore 10. I tagliandi sono acquistabili nelle edicole Fioretti e Quilly’s di Senigallia, come d’abitudine la società consiglia ai propri supporters di evitare file ai botteghini, favorendo così un ingresso fluido all’interno dell’impianto.

Il biglietto in curva ha un costo di 10 euro, in tribuna laterale 15 euro, mentre il tagliando nelle poltroncine è acquistabile a 20 euro, per gli Under 14 e per tutti i tesserati rossoblu l’ingresso allo stadio è gratuito. La società ha fatto sapere che la gradinata sarà aperta e riservata ai tifosi ospiti. Il costo del biglietto è di 10 euro e sarà possibile acquistarlo direttamente allo stadio il giorno della gara.

Nicolò Scocchera