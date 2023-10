La Vigor si scopre fragile: "Mai perse due di fila"

"In questo momento non siamo abbastanza forti per affrontare alla pari avversarie come L’Aquila", le parole di Aldo Clementi nel post partita sono un messaggio forte e chiaro. Una presa di coscienza dopo la deludente prova di domenica scorsa contro la corazzata abruzzese. Una sconfitta bruciante che va ad aggiungersi a quella di Chieti maturata nel turno precedente.

La Vigor che i tifosi si aspettavano, la squadra bella e vincente che erano abituati ad ammirare nelle passate stagioni non si è ancora palesata. Poca brillantezza, tanti infortuni ed una buona dose di sfortuna. Aldo Clementi ha vissuto periodi migliori al timone della sua Vigor, tuttavia affrontare con consapevolezza il momento negativo può essere un primo passo verso la risalita.

"Da molto tempo non perdevamo due gare di fila, per ora non siamo in grado di imporci, non riusciamo a reagire nei momenti più complicati - afferma il tecnico vigorino Aldo Clementi -. Quando si affrontano avversari così validi sotto l’aspetto tecnico e fisicamente straripanti, i nostri difetti emergono impietosamente. Serve una forma decisamente superiore per giocarsela alla pari". La Vigor non ha mai dato l’impressione di poter impensierire la squadra di Epifani: poche idee ed ancor meno occasioni. I rossoblu cercheranno il riscatto a Campobasso, tuttavia l’allenatore si concentra sul presente. "Non pensiamo alla prossima sfida, dobbiamo prima smaltire la delusione, riordinare le idee e renderci conto che questo campionato sarà durissimo sino alla fine" prosegue il mister di Senigallia.

A proposito di infortuni, D’Errico non sarà disponibile neppure domenica prossima, Pesaresi e Gambini stanno recuperando, ma lo staff tecnico non vuole affrettare i tempi. Una fase già complicata a cui si sono aggiunti altri preoccupanti problemi fisici. Nel primo tempo della gara di domenica infatti sono usciti sia Pierpaoli sia Capezzani. La situazione dell’ex Fano tiene tutti sulle spine, serviranno alcuni giorni per capire l’entità dell’infortunio. "Ho sentito dolore nel punto in cui mi ero fatto male lo scorso anno - precisa Lorenzo Capezzani -. Nei prossimi giorni farò l’ecografia, mi auguro si tratti di uno stiramento".

Piove sul bagnato.

Nicolò Scocchera