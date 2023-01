La Vigor torna a mani vuote, decisivo il tiro di testa di Simone

A. MAROTTA

1

VIGOR CASTELFIDARDO

0

ATLETICO MAROTTA: Montesi, Travaglini, Pacenti, Morganti, Marzano, Simone (31’ st Creatore), Fraternali (46’ st Frulla), Marconi, Cordella, Polverari (36’ st Biondi), Pompei D. (22’ st Bertarelli). In panchina Mattioli, Curzi, Piccioli, Casagrande, Vitali. All. Pompei.

A. VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Calligari (8’ st Romagnoli), Maccari, Ballarini, Santoni, Terrè (16’ st Kante), Guercio, Pennacchioni, Mosca, Rombini. In panchina Flumini, Micucci, Polzonetti, Arifi, Grayaa, Gasparroni, Altobello. All. Manisera.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Rete: 24’ pt Simone.

La Vigor Castelfidardo cade per la seconda volta consecutiva. Stavolta lontano da casa. I fidardensi allenati da Manisera cercavano il terzo blitz esterno di fila invece tornano a casa a mani vuote. Baccarini impegna subito Montesi, poi escono fuori i padroni di casa che al 24’ trovano il gol che risulterà decisivo. E’ Simone con un bel colpo di testa, a seguito di un calcio d’angolo battuto da Polverari, a superare Lombardi. La Vigor cerca il pareggio, ma la conclusione di Rombini viene parata da Montesi. Le occasioni non mancano. I locali sfiorano il raddoppio con Cordella, ma Lombardi si salva. Nella ripresa la Vigor spinge sull’acceleratore, ma non riesce a trovare il gol del pari.

Nella foto, mister Manisera