La vittoria di lunedì è un segnale: dorici avanti tutta

La vittoria dell’Ancona sul Pontedera porta con sé una lunga serie di considerazioni positive. E’ vero che d’ora in poi sarà un campionato diverso, rispetto alle venti partite giocate nel 2022, con squadre rivoluzionate dal calciomercato e altre che lotteranno per salvarsi, ma intanto l’Ancona ha iniziato il 2023 con tre punti che la proiettano al sesto posto. L’Ancona del nuovo anno è uno spettacolo, come titolava ieri il Resto del Carlino. Uno spettacolo di energie, gioco e gol con cui Gatto e compagni centrano il terzo successo consecutivo in casa: tre gol che confermano il primato del miglior attacco del girone con 34 reti, lasciando invariato il numero di reti subite. Gli ultimi tre successi al Del Conero sono il 3-0 sull’Alessandria, il 4-0 sulla Recanatese e il benaugurante 3-0 di lunedì sul Pontedera quinto in classifica. L’Ancona ha giocato così bene anche in altre circostanze, ma forse mai con la continuità espressa lunedì, mai tenendo il piede pigiato sull’acceleratore per un’ora e mezza. In questo senso, cioè sommando risultato, prestazione e intensità, l’Ancona di lunedì potrebbe davvero essere stata la migliore vista finora. E poi: Petrella ritrova una maglia da titolare, gioca una partita di grande livello, segna il primo gol sotto la curva, il secondo stagionale, e ne beneficia tutta la squadra. Nel momento in cui i dorici devono fare a meno del bomber Spagnoli ritrovano Petrella, e dall’altra parte Di Massimo realizza il sesto e settimo centro stagionale: non è un caso. Inoltre c’è la prova di Paolucci, mezz’ora in cui dimostra che è tornato anche lui, pronto a far lievitare le quotazioni dell’Ancona.

g. p.