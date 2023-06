La voglia di riscatto Barontini torna in pista

Voglia di riscatto per Simone Barontini dopo la mancata convocazione in azzurro: il mezzofondista dorico stasera (ore 20.15) sarà sulla pista francese di Nancy dove prenderà parte al Meeting Stanislas Métropole du Grand Nancy. "Una gara (gli 800 metri, ndr) dove ci saranno atleti molto forti, una start list di livello pazzesco – racconta Baro, classe 1999 –. Mi aspetto un passaggio forte e voglio correre sui livelli del mio personale (1’44’’96, ndr)". Al Campionato Europeo a squadre-European Games, in programma nel weekend del 23-25 giugno a Chorzow (Polonia) al suo posto negli 800 metri ci sarà Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro). "Ho dato finora il massimo in stagione, rispetto la scelta della Federazione e mi concentro sulle mie cose, come ho sempre fatto" chiosa Barontini. Oggi gli avversari sulla pista francese non mancheranno (in gara Clayton Murphy (Usa), Slimane Moula (Alg), Saul Ordonez (Esp), Cornelius Tuwei (Ken), Collins Kipruto (Ken), Peter Bol (Aus), Hugo Houyez (Fra), Charles Grethen (Lux), Anicet Kozar (Fra), Khaled Benmadhi (Alg). Il ragazzo delle Fiamme Azzurre è reduce dalla vittoria nel meeting svedese di Sollentuna dove una settimana fa negli 800 metri ha chiuso in 1:46.51 trovando lo spunto decisivo nel rettilineo finale con la rimonta nei confronti del sudafricano Tshepo Tshite, secondo al traguardo in 1:46.64, e dello spagnolo Adrian Ben (1:46.68) dopo essere stato superato da entrambi gli avversari all’inizio dell’ultima curva. Era la seconda trasferta della stagione per il mezzofondista delle Fiamme Azzurre, due volte finalista europeo, che aveva corso in 1:46.29 in precedenza nella polacca Chorzow.