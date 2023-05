Lanciò i dorici e la serie A lo chiamò

Luciano Spalletti trionfa con il suo Napoli. L’allenatore toscano, lanciato in orbita nella sua carriera anche dalla bella stagione che concluse ad Ancona nel campionato 2001-2002, ha centrato con il Napoli il suo primo scudetto italiano, ma in Russia ne ha vinti altri due con lo Zenit Pietroburgo. Il traguardo di Spalletti e del Napoli è stato festeggiato anche in città, dove in molti se lo ricordano per quella stagione che l’Ancona in serie B cominciò con Fabio Brini e che concluse all’ottavo posto proprio con Luciano Spalletti. Fu una stagione travagliata: dopo diciotto giornate l’Ancona era quattordicesima. Eppure era cominciata bene, con i successi su Reggina e Napoli.

Ma presto l’Ancona si infilò in un tunnel, otto sconfitte in dieci partite che costarono la panchina a Brini, cui a Natale subentrò proprio Luciano Spalletti. La squadra era demoralizzata, si abbatteva di fronte alle prime difficoltà, come spiegò allora lo stesso tecnico toscano, e il suo lavoro non fu semplice. Anche perché lo stesso fu costretto a prendere decisioni difficili, come quella di lasciare in panchina Pietro Parente, idolo della tifoseria. Con Parente lo stesso Spalletti ebbe un acceso diverbio, come negli anni successivi ricordò lo stesso tecnico, paragonando il contrastato rapporto che ebbe alla Roma con Totti con quello vissuto, appunto, ad Ancona con Parente. Significative, a questo proposito, le parole di Francesco Montervino, sei stagioni in biancorosso, ma anche ex capitano del Napoli, che anni fa, parlando di Spalletti al Napoli disse: "Lo conosco bene perché è stato mio allenatore ai tempi dell’Ancona. E’ il classico uomo vero. Ha grande personalità e non si fa problemi a fronteggiare anche chi conta nello spogliatoio. Ad Ancona, giusto per fare un esempio, attaccò un giocatore al muro, ma ebbe problemi anche a Roma con Totti e all’Inter con Icardi". Al di là della forte personalità, che sicuramente lo ha aiutato a prendere decisioni anche impopolari, Luciano Spalletti in quella stagione dimostrò tutto il suo valore riuscendo a dare una sterzata al campionato dell’Ancona: l’inizio del 2002 fu complicato, poi l’Ancona svoltò: tre vittorie consecutive e, dopo la sconfitta di Cittadella, altri due successi. Infine la serie positiva in cui conquistò dieci punti nelle ultime quattro partite, punti che permisero a quella squadra di tagliare il traguardo di fine stagione all’ottavo posto. Fu una rampa di lancio per Luciano Spalletti che l’anno successivo tornò a Udine e da lì, poi la prima esperienza a Roma, lo Zenit di San Pietroburgo, ancora a Roma, all’Inter e, infine, al Napoli dove il tecnico di Certaldo ha trovato la sua consacrazione con il trofeo più ambito.