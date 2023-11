L’Ancona a Ferrara con un tifo pazzesco. Già venduti oltre 600 biglietti: obiettivo mille

Vigilia di Spal-Ancona con la prevendita che corre veloce, ieri pomeriggio già a quota seicento. Magari a mille tagliandi per il Mazza di Ferrara non ci si arriverà, ma è già un bel traguardo. Significa che saranno davvero tanti gli anconetani che domani partiranno in auto o in pullman per restare al fianco della squadra di Colavitto, non solo per onorare un gemellaggio storico e particolarmente sentito da parte della tifoseria, ma anche per sostenere l’Ancona nella tana di una Spal tanto blasonata quanto in difficoltà. Passare dalla serie A agli ultimi posti della serie C nel giro di poco più di tre anni è un boccone difficile da digerire per la società come per la città. La squadra estense era data tra le favorite del girone, prima dell’inizio del campionato, ma finora ha vinto solo due partite, una contro la Vis Pesaro nella gestione Di Carlo, 6 punti in tutto, e l’altra contro il Sestri nella gestione Colucci, gli altri 6 punti, che fanno 12 e terzultimo posto in classifica in coabitazione con Sestri e Vis Pesaro, proprio le uniche due squadre finora battute, ma con la Juventus Next Gen penultima a quota 11 che deve recuperare due partite.

Contro una formazione con diversi assenti e in crisi d’identità, ma anche con numerosi elementi molto esperti – per primo il capitano ed ex Ancona Antenucci – si dovrà misurare domani l’Ancona di Colavitto, 10 punti in cinque gare, attesa da un confronto esterno che testerà la sua capacità di fare risultato anche fuori casa, visto che finora il Colavitto 2.0 ha portato tre vittorie al Del Conero, più un pari a Fermo e una sconfitta a Sassari. Dunque l’Ancona a Ferrara vorrà assolutamente provare a vincere, il gemellaggio tra le due tifoserie non toglierà nulla al confronto sul campo, e i dorici devono dare dimostrazione di essere cresciuti tanto sotto il profilo del gioco quanto sotto quello del cinismo, della capacità di portare a casa anche partite sporche, sofferte, soprattutto di saperlo fare lontano dal Del Conero. Ieri la squadra s’è allenata al Paolinelli, tutti presenti ma con Spagnoli che ha svolto la prima parte del lavoro in gruppo e poi s’è allenato a parte. Per lui solo una scelta tecnica dettata dalla precauzione in vista della rifinitura che si svolgerà stamattina al Del Conero a porte chiuse. Tutti gli altri regolarmente a disposizione di Colavitto, che ieri con i titolari ha provato Perucchini tra i pali, difesa con Clemente, Cella, Pellizzari e Martina, centrocampo con Saco, Gatto e Paolucci, e attacco con Energe, Kristoffersen al posto di Spagnoli, e Cioffi. Quest’ultimo pronto a rientrare da titolare contro la Spal, dunque, ma probabilmente al fianco del centravanti di Pordenone, se, come sembra, il bomber sarà regolarmente disponibile. Resta il dubbio sulla scelta degli under, che nella formazione provata ieri sono Cella, Saco e Cioffi: solo tre, il minimo indispensabile ai fini del minutaggio, ma spesso Colavitto ne ha schierati quattro. Ecco, dunque, che, dando per scontato il rientro di Martina a sinistra, tra l’altro ex Spal (settore giovanile) come pure Nador che è in prestito dalla società del presidente Tacopina, dall’altra parte potrebbe trovare posto Barnabà.

Giuseppe Poli