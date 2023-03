L’Ancona a Imola per il Gran Premio playoff

Ancona, se ci sei batti anche l’Imolese. Oggi pomeriggio alle 18 dorici in campo al Romeo Galli di Imola per la tredicesima di ritorno, con l’imperativo di inanellare un’altra vittoria dopo quella di sabato scorso contro il San Donato. Il 3-0 di pochi giorni fa ha caricato Gatto e compagni e fatto ritrovare le necessarie certezze alla squadra per continuare nel modo migliore possibile la stagione. L’Ancona ha l’obbligo di vincere per difendere il quarto posto dagli attacchi della Carrarese e per presentarsi con il carico d’energie e d’autostima al big match di lunedì prossimo al Del Conero contro il Cesena. Una partita alla volta. Sabato scorso l’Ancona ha ritrovato il successo, i gol dei suoi attaccanti e una buona prestazione, tutti aspetti rilevanti quanto preziosi, in quest’ultima fase della stagione regolare, aspetti che vanno confermati oggi pomeriggio contro l’Imolese. I romagnoli stanno bene, vengono da tre risultati utili, due pareggi e una vittoria, proprio come il Montevarchi ultimo in classifica, che li segue a una lunghezza. In questa sfida per evitare l’ultimo posto hanno assoluto bisogno di punti e pur senza l’infortunato Paponi, anconetano ed ex Ancona, affronteranno l’impegno odierno determinati a uscirne con un risultato positivo. Paradossalmente è proprio questa la sfida più difficile per l’Ancona, più di quella successiva con il Cesena. Difficile da preparare, da non sottovalutare. Una gara da affrontare con le armi migliori in possesso alla squadra di Colavitto, per arrivare con altri tre punti in tasca al confronto con i bianconeri nel posticipo di lunedì prossimo. Ma quella, come si dice, è una partita che si carica da sola, visto l’avversario, il pubblico atteso e le telecamere di RaiSport. La sfida più insidiosa, dunque, è proprio quella di oggi, da cui Gatto e compagni devono ottenere il massimo possibile, per dare continuità al proprio campionato e per mettersi definitivamente alle spalle il momento particolare attraversato dalla squadra dopo il successo con la Reggiana. In un campionato in cui non si può dare nulla per scontato – vedere, appunto, la capolista battuta in casa da un’Entella in dieci – l’aspetto continuità inciderà moltissimo, nelle sette partite che restano, in cui l’Ancona deve fornire l’ennesima prova di crescita. Perché se da un lato difendere il quarto posto, a questo punto, è l’obiettivo minimo, anche un ritorno in corsa per il terzo non è da escludere. L’attacco ha ritrovato il gol: potrebbe essere un buon punto di partenza per vincere anche a Imola. Colavitto potrebbe dare spazio a Lombardi, ex di turno. Per il resto dovrebbe essere la stessa squadra vista all’opera sabato scorso, con i vari Petrella, Spagnoli e Moretti o Mattioli pronti a subentrare nella ripresa e con Prezioso ancora ai box per la squalifica. Nell’Imolese rientrano dalla squalifica Simeri e Bensaja, dirige la gara Antonio Di Reda di Molfetta.

Giuseppe Poli