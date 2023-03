L’Ancona a Sassari: la prima di cinque finali

La sconfitta di Imola e quella in casa di lunedì sera contro il Cesena lasciano un inevitabile strascico d’amarezza e di delusione. Per la tifoseria, ma anche per la squadra, uscita punita per due volte da episodi e da circostanze. Inutile cercare alibi, ma contro il Cesena l’Ancona avrebbe senz’altro meritato di più, viste le innumerevoli occasioni da gol create e sprecate banalmente. E mettiamoci pure anche il rigore negato su Simonetti, apparso piuttosto evidente. Ma adesso l’Ancona ha l’obbligo di guardare avanti e di riprendersi il prima possibile, a cominciare da domenica prossima a Sassari contro la Torres.

Mancano cinque turni alla fine della stagione regolare, a causa delle ultime sventure è scivolata al quinto posto, il Gubbio insegue è a un punto, il Pontedera a tre: c’è bisogno urgente di ritornare a vincere, di ritrovare certezza nei propri mezzi, di riprendere il cammino interrotto. E non può sempre andare tutto storto.

A Sassari, domenica, rientrerà Prezioso dalla squalifica, ma saranno indisponibili perché fermati dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, sia capitan Gatto sia Simonetti. Melchiorri – e questa almeno è una buona notizia – verrà valutato in questi giorni per capire se possa essere convocato già per la partita di Sassari, la sublussazione del gomito, evidentemente, non preoccupa più di tanto, e il rapido recupero del bomber potrebbe essere fondamentale. Sassari sarà la prima di cinque "finali" che i dorici, a questo punto, non possono più permettersi di sbagliare.

Domenica c’è la trasferta in Sardegna, quindi sabato 1 aprile la sfida in casa con la Carrarese, poi giovedì prima di Pasqua la trasferta di Alessandria, e quindi sabato 15 aprile l’ultima in casa della stagione regolare, contro il Rimini – con un paio di conti in sospeso –, prima della gara conclusiva di domenica 23 aprile a Recanati.

Tre trasferte e due partite in casa, tra cui uno scontro diretto, quello appunto contro la Carrarese. Gli apuani sono a un punto e domenica giocano contro il Siena: l’Ancona ha l’obbligo e la necessità, per riprendersi il quarto posto, di arrivare allo scontro diretto al massimo con l’attuale distacco, cioè un punto: basterebbe una vittoria della Carrarese, domenica, e un pari dell’Ancona a Sassari, per far allungare il divario e per rimettere in gioco il Gubbio che, sempre domenica, gioca contro il San Donato. E’ un’Ancona che deve guarire in fretta dai postumi della doppia sconfitta per rimettersi solidamente a macinare gioco e gol, perché i 5 punti raccolti nelle ultime sei partite sono una media da retrocessione.

Bisogna guardare avanti e farlo in positivo: l’Ancona ha tenuto sotto scacco il Cesena per un’ora, creando sicuramente più palle gol – e il rigore negato – degli avversari, finendo battuta per un’azione nata da un fallo laterale invertito. E’ un momento negativo. Ma la squadra ha dimostrato che è viva e c’è tempo per tornare ad alzare la testa, purché l’Ancona cominci a farlo già dalla partita di Sassari, che sarà il primo e severissimo test con finestra sui playoff.

Giuseppe Poli