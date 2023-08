L’Ancona a settembre mai di domenica Vince il calcio spezzatino e dal divano

Due settimane al via del campionato e la Lega Pro ricomincia da dov’era rimasta, cioè dal calcio spezzatino, quello del venerdì pomeriggio, del sabato sera, del lunedì, degli anticipi e dei posticipi.

E soprattutto del calcio da divano, a tutte le ore, quello che vive di diritti televisivi, quello che spingerà molti sostenitori a sottoscrivere un abbonamento a Sky o a New Tv.

Così l’Ancona non giocherà mai di domenica, nelle prime cinque giornate di torneo. Ieri, infatti, la Lega Pro ha ufficializzato date e orari dei primi turni di campionato, quelli che vedranno l’Ancona esordire sabato 2 settembre a Chiavari contro la Virtus Entella alle ore 20.45, orario terribile per molti tifosi anconetani che anche in questa circostanza, come sempre, vorranno essere presenti e vicini ai biancorossi per fare sentire la loro voce.

Per fortuna che il giorno dopo sarà domenica, giornata festiva per molti: il ritorno dalla trasferta a notte fonda non sarà certo agevole, ma almeno in tanti la mattina dopo non dovranno recarsi al lavoro. Il cammino dell’Ancona proseguirà, quindi, con due partite consecutive in casa, la prima fissata per sabato 9 settembre al Del Conero alle 18.30 contro il Gubbio, e la seconda venerdì 15 settembre alle 20.45 contro il Pineto.

La quarta giornata coinciderà, invece, con il primo turno infrasettimanale, quello che l’Ancona disputerà all’Orogel Stadium contro il Cesena martedì 19 alle 20.45.

Partita in notturna, dunque, ma vista la relativa distanza per tanti anconetani non sarà una trasferta impossibile.

Quinto turno pubblicato dalla Lega Pro quello che vedrà le squadre in campo nel weekend successivo, con l’Ancona di nuovo al Del Conero sabato 23 settembre alle 20.45 contro la Juventus Next Generation, altro appuntamento che i duemila abbonati biancorossi e tutti gli altri appassionati di calcio e di Ancona non vorranno assolutamente perdersi.

Per chi non ci sarà, a Chiavari come nelle altre e successive occasioni, ci sarà la televisione, l’abbonamento a Sky che comprenderà tutte le partite della serie C (e B) nel pacchetto calcio, qualche partita su Rai Sport – l’emittente di Stato ha il diritto di trasmetterne a giornata – e poi tutte le sfide in diretta tv streaming su Now Tv, controllata di Sky.

Televisione e divano o spalti e bandiera, l’Ancona non sarà mai sola, in casa come in trasferta: ad accendere e tenere vivo l’entusiasmo dovrà pensarci la squadra di Donadel, in un campionato che resta uno spezzatino e un compromesso che piace prima di tutto alle televisioni e agli sbandieratori del telecomando, ma che appare anche come un compromesso inevitabile. Intanto sui social che parlano di Ancona si discute: tanti commenti, favorevoli o no, sugli orari di queste prime cinque partite. "Il nostro ideale è differente, a questi orari non è il calcio della gente", recita lo slogan della Curva Nord esposto in diverse occasioni: è vero, non è più il calcio dei tifosi, quello delle domeniche allo stadio, ma bisognerà farci l’abitudine.

Giuseppe Poli