L’Ancona al Del Conero. Stavolta vietato sbagliare

E’ la sfida degli assenti ma per l’Ancona non ci sono alibi: dorici stasera in notturna alle 20.45 al Del Conero alla ricerca del primo successo stagionale, quello che deve allontanare la delusione per la sconfitta interna con il Gubbio di sei giorni fa. Si gioca di venerdì – ormai il campionato di C va in scena in qualsiasi giorno della settimana – anche perché martedì prossimo le squadre torneranno in campo per la quarta di campionato e l’Ancona giocherà a Cesena. Ma prima c’è la partita contro il Pineto e i dorici l’affrontano con assenze rilevanti. Manca Marco Donadel, squalificato per un turno dal giudice sportivo in seguito alle proteste nel finale contro il Gubbio, mancano o, comunque, vanno in panchina non al meglio: Dutu, Pellizzari, Agyemang e forse anche il portiere Perucchini, tutti alle prese con problemi fisici di diversa natura, precedenti o conseguenti alla sfida di sabato scorso. Assenze di rilievo ma che non potranno in alcun modo costituire una scusa per i biancorossi. Se la prima in casa al Del Conero è coincisa con uno scivolone contro il Gubbio, infatti, una sconfitta immeritata, la seconda partita consecutiva davanti al proprio pubblico deve essere l’occasione per brindare al primo successo di questa stagione, per dimostrare che questa squadra può giocare anche senza alcuni dei suoi protagonisti perché quest’estate la dirigenza dorica ha costruito un gruppo con tante valide alternative, e poi perché una seconda opportunità davanti alla propria tifoseria è assolutamente un’occasione da non perdere.

Dall’altra parte ci sarà il Pineto, neopromossa allenata dal marchigiano Amaolo, squadra che se da un lato sarà priva di alcuni elementi, come il difensore De Santis fino a poche settimane fa in campo con l’Ancona, dall’altra recupera un certo Volpicelli, attaccante ex Matelica e vecchia conoscenza della dirigenza biancorossa. Un Pineto che ha pareggiato con il Gubbio e poi con l’Entella, curiosamente le stesse due squadre affrontate dall’Ancona. Ai dorici serve vincere ma anche uscire dal campo tra gli applausi: sarebbe la via migliore per avvicinarsi alla sfida di Cesena. Di mezzo c’è il Pineto: non è un dettaglio, ma un ostacolo che l’Ancona deve superare di slancio.

Giuseppe Poli