L’Ancona alla prova del nove contro il Gubbio Al Del Conero una prima con un grande tifo

Esordio stagionale in casa per l’Ancona che oggi pomeriggio al Del Conero alle 18.30 affronta il Gubbio degli ex Di Massimo e Brogni (assente). Davanti ad almeno quattromila spettatori, circa 2400 abbonati e 1600 biglietti venduti a ieri – numeri che rappresentano davvero un bel traguardo, se si considerano i 2800 spettatori di media dello scorso anno, in cui il debutto interno fece registrare 3800 presenze contro il Siena e il record fu di 5200 contro la Reggiana – la squadra di Donadel va alla ricerca di significative conferme dopo l’ottimo pareggio nel debutto di Chiavari contro l’Entella. E’ un percorso, come sottolinea il mister nella conferenza prepartita, meglio osservarlo come tale che guardare il risultato a se stante. Ma questo percorso l’Ancona sembra averlo cominciato con il piglio giusto, con la necessaria aggressività e con quella duttilità in campo che insegue il tecnico di Conegliano. Tra le file dei dorici non ci saranno Dutu e Macchioni, infortunati, mentre rientra Peli dalla squalifica, pronto a ritagliarsi il suo spazio sulla fascia in un undici che potrebbe essere molto simile a quello schierato la scorsa settimana in Liguria. Per il difensore classe 2002 ieri la conferma che dovrà essere operato: "Alessandro Macchioni ha eseguito gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio riportato mercoledì scorso in allenamento – ha chiarito la nota della società –. La risonanza magnetica, come ha detto il responsabile sanitario del club biancorosso, Giorgio Del Gobbo, ha confermato la prima diagnosi. Il difensore ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico". Stagione finita per Macchioni, dunque, e società nuovamente sul mercato per trovare un suo sostituto. Intanto l’Ancona deve pensare all’ostacolo Gubbio, realtà attesa tra le principali protagoniste del girone, rinforzata dal mercato estivo anche con l’arrivo di Di Massimo, undici gol con l’Ancona nella scorsa stagione. Per Gatto e compagni si tratta del secondo test molto importante di questo avvio di campionato. Stavolta sul rinnovato e rizollato manto erboso dello stadio Del Conero, davanti al proprio pubblico desideroso di scoprire da vicino la squadra costruita in estate da Donadel e Micciola, forte anche di alcuni recenti innesti come Saco e Kristoffersen che proprio oggi potrebbero fare il loro esordio, magari a partita in corso, con la maglia del cavaliere armato.

Giuseppe Poli