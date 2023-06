L’Ancona attende la Covisoc per il mercato Quattro giocatori del Siena nel mirino del ds

L’Ancona insegue ben quattro giocatori del Siena, ma l’estate del probabile svincolo dei giocatori potrebbe essere lunga. Oggi, infatti, la Covisoc si esprimerà sulla regolarità delle iscrizioni di diverse società e dalla serie C dovrebbe essere estromesso il Siena, che poi avrà tempo per presentare l’eventuale ricorso entro il 5 luglio, quindi il consiglio federale deciderà il 7 luglio. Successivamente, al di là di altri eventuali ricorsi del Siena, la Federcalcio dovrebbe provvedere a svincolare i tesserati della stessa società ma, per esempio, due anni fa con la Casertana i giocatori furono svincolati il 5 agosto e, infatti, Avella arrivò all’Ancona appunto in quel mese.

La rincorsa ai calciatori del Siena a prezzi di saldo potrebbe dunque essere lunga e faticosa. Ecco perché il diesse Francesco Micciola cercherà di allestire la squadra quanto prima, lasciando magari degli slot liberi per gli svincolati. Nel mirino ci sono innanzitutto il difensore centrale Davide Riccardi, classe 1996 di scuola Verona, che ha giocato in B nel Lecce e nel Venezia, e il centrocampista Riccardo Collodel, mediano classe 1998 nato a Borgomanero e cresciuto nelle file del Novara, ma anche il terzino Alessandro Raimo, classe 1999, e il trequartista Niccolò Belloni, classe 1994 e con trascorsi in serie B con Pro Vercelli, Ternana, Avellino e Carpi.

Quattro giocatori che hanno vissuto la travagliata stagione a Siena e che ad Ancona potrebbero inseguire riscatto e serenità. Ma bisognerà attendere. Ecco perché restano più che mai attuali e percorribili altre strade, quelle per esempio che conducono ad Andrea Tiritiello, classe 1995 della Lucchese e in serie B con il Cosenza, o a Matteo Battistini, difensore centrale del 1994 capitano di quel Lecco che è stato promosso in serie B e che anch’esso attende oggi la decisione della Covisoc. Poi sempre per la difesa c’è l’argentino Juliàn Illanes, classe 1997 di proprietà dell’Avellino. Per Battistini con il Lecco – a meno che anche quest’ultimo a sorpresa venga escluso dalla B – l’Ancona potrebbe giocare in cambio la carta Bianconi, per Illanes potrebbe sfruttare il desiderio di uscita di Mario Prezioso che avrebbe piacere di riavvicinarsi a casa, per Tiritiello, invece, il diesse Micciola dovrà tornare a sedersi al tavolo con la Lucchese per trovare un accordo.

Non sarà facile, ma molte di queste trattative potrebbero sbloccarsi nei prossimi giorni con l’apertura del calciomercato, anche perché nell’Ancona non mancano certo le offerte per giocatori come Simonetti, Martina e Moretti. Restano attuali, naturalmente, anche le trattative per l’esterno sinistro classe 2002 ed ex Imolese Giuseppe Agyemang, e in attacco per diversi altri nomi come Marco Rosafio e Jonathan Italeng. Ma prima per l’Ancona viene la difesa.

Giuseppe Poli