L’Ancona boccheggia nell’afa di Corticella I dorici sciupano, il Trento ne approfitta

ANCONA (3-4-2-1): Vitali; Marenco (33’ st Pellizzari), Cella, Dutu (1’ st Paolucci); Barnabà (12’ st Peli), Nador (1’ st Gatto), Basso, Agyemang; Simonetti, Cioffi (1’ st Energe); Spagnoli (28’ st Mattioli). All. Donadel.

TRENTO (4-3-3): Pozzer; Frosinini (16’ st Semprini), Ferri (1’ st Obaretin), Garcia Tena (1’ st Vitturini), Vaglica (16’ st Fabbri); Di Cosmo (1’ st Suciu), Sangalli (16’ st Brevi), Rada; Anastasia (16’st Pasquato), Sipos (16’ st Petrovic), Terrani (16’ st Ercolani). All. Tedino.

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Reti: 7’ Vaglica, 28’ st Di Cosmo, 43’ st Mattioli. Note - Due cooling break a metà primo tempo e ripresa; nessun ammonito; test disputato a porte chiuse.

L’Ancona non brilla sotto il sole e l’afa bolognese, un gol per tempo condanna i dorici alla sconfitta contro il Trento, nel finale arriva la rete di Mattioli su assist di Peli, ma il test non è da buttare, anzi. Perché sia nel primo tempo, ma soprattutto nella ripresa la squadra di Donadel costruisce buone trame di gioco, mancando di lucidità e fortuna negli ultimi metri. Poco male, finché non ci sono in palio i punti. Il test, disputato senza Perucchini, Martina, Camigliano e Mazzoni – nessuno con problemi gravi, ma specialmente per i primi tre massima attenzione per averli a disposizione per il debutto di Chiavari – fornisce al tecnico di Conegliano spunti di verifica e tante indicazioni per registrare tutti i meccanismi di gioco in prospettiva del campionato. Fa davvero tanto caldo, nella struttura sportiva di Corticella dove il Trento ha disputato in precedenza altre amichevoli, 34 gradi all’inizio di una partita in cui l’Ancona paga dazio nei primi minuti, proprio come era successo giorni fa a Teramo contro il Monterosi. Stavolta con un po’ di sfortuna perché Vaglica porta in vantaggio i suoi grazie a una deviazione decisiva che spiazza Vitali. L’Ancona cresce con il passare dei minuti, costruisce la manovra dal basso, in campo con otto under proprio come a Teramo, all’insegna della linea verde, il Trento cala dopo il primo quarto d’ora, la prima conclusione verso la porta trentina arriva dopo una ventina di minuti con Barnabà che spedisce la sfera oltre la traversa. I dorici rischiano poco dietro ma fatica davanti a trovare lo spunto vincente. Alla mezz’ora tocca a capitan Spagnoli sprecare su assist di Cioffi la conclusione a tu per tu con Pozzer. Nella ripresa arrivano diversi cambi, Peli dà sostanza alla fascia destra, a centrocampo si vedono Gatto e Paolucci, entrano anche Energe per Cioffi, Mattioli per Spagnoli, e dopo il raddoppio di Di Cosmo su azione di calcio d’angolo alla mezz’ora anche Pellizzari per Marenco. Nel finale accorcia Mattioli su invito di Peli. Si replica sabato a Matelica, ultimo test prima del campionato.

g.p.