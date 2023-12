L’Ancona cerca il poker di vittorie casalinghe. Colavitto riconferma il tridente "titolare"

Per l’Ancona c’è una "tradizione" da confermare. Non è quella del Natale, che si avvicina a passo svelto, ma quella delle vittorie al Del Conero dopo il ritorno in panchina di Colavitto. I successi sull’Arezzo, sul Perugia e sulla Recanatese non hanno trovato, almeno finora, riscontri altrettanto scoppiettanti in trasferta, ma il Del Conero sembra si sia trasformato in un’arena favorevole ai biancorossi – in precedenza con Donadel avevano vinto solo contro il Pineto.

I dorici contro il Pontedera vogliono ripetersi. La svolta della squadra dopo il ritorno di Colavitto è un dato di fatto supportato dai numeri: con Donadel 9 punti in 10 gare, Coppa compresa, 11 in 6 partite con Colavitto. La tendenza è positiva, in casa più che positiva, e l’Ancona vuole sfruttarla al massimo, per arrivare al traguardo delle festività natalizie nel migliore dei modi.

C’è il Pontedera, poi la trasferta a Vercelli contro il Sestri, quindi il Pescara in casa, infine Lucca. In un girone così equilibrato non sono ammesse distrazioni, dopo il cammino incerto dell’Ancona nelle prime nove giornate di campionato, il ritorno di Colavitto sta coincidendo non casualmente con i risultati e con la serenità, e l’Ancona è tornata a giocare come nei suoi momenti migliori. Ecco, dunque, con quale spirito i dorici si apprestano ad affrontare i granata di Max Canzi, domani alle 18.30 al Del Conero.

Squadra in salute, tutti a disposizione di Gianluca Colavitto, tutti pronti a dare battaglia a un Pontedera che sembra avere nei giovani e nella forza fisica le sue armi più affilate.

Colavitto sembra avviato verso la riconferma di quella che potrebbe definirsi la formazione "tipo" da quando è arrivato, dunque quella che prevede Perucchini in porta, terzini Clemente e Martina, centrali di difesa Cella e Pellizzari, davanti Gatto insieme alle mezzali Saco e Paolucci, in attacco Energe, Spagnoli e Cioffi.

Con due soli under in campo, dunque, dando la precedenza, almeno in questo momento del campionato, ai risultati e alla ritrovata compattezza e condizione della squadra rispetto a un maggiore utilizzo di giovani calciatori.

Intanto dalla società arrivano buone notizie per gli abbonati, che da tempo attendono il rilascio delle card. La società ha comunicato ieri le modalità di ritiro: "In occasione della gara interna con il Pontedera, sabato a partire dalle ore 14, presso la biglietteria del PalaPrometeo Liano Rossini, saranno consegnate le card per la stagione in corso – spiega la nota della società –. Tutti gli abbonati sono pregati di presentarsi al botteghino (accedendo dal cancello 5) con il documento cartaceo utilizzato fino a questo momento per accedere all’impianto durante le partite casalinghe o mostrando il documento in pdf dal proprio smartphone".

