L’Ancona cerca una vittoria scacciacrisi

L’Ancona con mister Tiong & family va a caccia di una vittoria scacciacrisi: al Del Conero arriva la Carrarese che è un treno in corsa e i dorici, grazie anche alla presenza del loro presidente arrivato ieri in città, vogliono tornare al successo, quello che manca dalla partita in casa contro il San Donato Tavarnelle. Una vittoria che sarebbe rigenerante e che darebbe alla squadra quella fiducia necessaria per affrontare al massimo delle energie fisiche e mentali, ma anche della motivazione e dell’autostima – quell’autostima in parte minata dalle ultime otto partite – le successive tre gare che concludono la stagione regolare. C’è una Carrarese a tre punti, ma c’è anche il Gubbio che ha un punto in più dei biancorossi, e ad inseguire c’è il Pontedera. In questa lotta serrata, gomito a gomito, l’Ancona deve ritrovarsi subito e farlo oggi, se vuole contendere a queste squadre quel quarto posto al termine della stagione regolare che darebbe l’accesso ai playoff dal secondo turno e con il favore del campo. Insomma, sono tante le buone ragioni che spingono oggi l’Ancona a cercare con il massimo dell’ostinazione i tre punti, non da ultima la prova deludente del secondo tempo di Sassari: la squadra nelle ultime otto giornate, dopo la vittoria con la Reggiana, ha raccolto davvero troppo poco e, dall’altra parte, oggi trova un’avversaria che sta viaggiando a gran velocità, forte delle sette vittorie infilate nelle ultime dieci giornate (più tre pareggi). Solo l’Entella ha fatto di meglio. Ma l’Ancona è squadra abituata a guardare prima di tutto in casa propria e a disputare sempre, o meglio con qualche eccezione, ottime partite contro le big.

In questo momento alla Carrarese riesce tutto e, dunque, può essere considerata tra le big del girone, ma l’Ancona quando gioca al massimo ha dimostrato di non essere inferiore a nessun avversario. Ecco perché Gatto e compagni dovranno scrollarsi di dosso i timori e le incertezze degli ultimi periodi e tornare a giocare come sanno fare. Colavitto recupera dalle rispettive squalifiche Gatto e Simonetti, elementi indispensabili della mediana, insieme a loro uno tra Paolucci e Prezioso. Dietro, insieme al portiere Perucchini, dovrebbero esserci i centrali De Santis e Camigliano – Mondonico non è al meglio – insieme a Mezzoni e Martina, in attacco Petrella, Spagnoli e Di Massimo sembrano i favoriti per una maglia da titolare. Dall’altra parte assenti per infortunio Bernardotto e Pinto, gli unici dubbi di Dal Canto riguardano il centrale di difesa, D’Ambrosio o Marino, a centrocampo Palmieri o Bozhanaj, e in attacco Energe o Giannetti insieme a Capello. All’andata l’Ancona a Carrara non disputò una bella partita e uscì sconfitta per 2-0, gli apuani passarono all’incasso con i gol nella ripresa di Energe e Pelagatti. Ma stavolta si gioca al Del Conero e i tifosi dorici potranno svolgere un ruolo importante nel caricare la squadra di Colavitto. Serve una vittoria e serve oggi, e l’Ancona, davanti al patron arrivato apposta, non può fallire l’obiettivo.

Giuseppe Poli