L’Ancona chiude il cerchio degli acquisti L’ultimo tassello è in mediana: ecco Gavioli

E’ Lorenzo Gavioli l’ultimo tassello del mercato estivo dell’Ancona: il centrocampista, svincolatosi dalla Reggina, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2024. Un acquisto che pone fine alla campagna di rafforzamento della rosa: mercoledì sera, durante la presentazione della squadra al Passetto, il ds Francesco Micciola aveva infatti dichiarato che mancava soltanto quest’ultimo arrivo per completare la squadra. Da qui al 1° settembre, infatti, non ci saranno movimenti, in entrata come in uscita: Gavioli sarà ovviamente a disposizione di mister Donadel per la prima di campionato contro l’Entella, domani a Chiavari. Ieri la squadra ha lavorato come di consueto al campo Paolinelli: oggi si replica a porte chiuse. Intanto la società ha ufficializzato una nuova partnership con il Gruppo Morandi, che si occupa di spedizioni, trasporti, logistica, terminal portuali e servizi turistici: "L’Impegno del Gruppo Morandi per sostenere l’U.S. Ancona vuole avere una visione ampia che integri l’attività strettamente sportiva con quella di carattere sociale e culturale – ha detto Andrea Morandi Ceo di Morandi Group -. Abbiamo sposato l’idea della società e del Presidente Tony Tiong: Pur facendo sempre riferimento ai risultati sportivi, hanno deciso di impegnarsi per una valorizzazione complessiva della comunità sportiva e dei giovani, come dimostra il progetto di realizzazione della cittadella. L’Ancona guarda a tutto questo, è interessata ad aspetti legati alla città che il nostro Gruppo condivide con grande convinzione ed interesse. Come imprenditori cerchiamo di valorizzare Ancona sotto molteplici punti di vista e sostenere la sua squadra, con il suo progetto di ampio respiro, rientra in questi obiettivi, proprio perché è chiaro ed evidente che l’impegno è quello di far crescere la città nel suo insieme, oltre che la squadra in campo che tutti noi tifiamo. Ci è sembrata, quella del patron Tiong, una partecipazione a 360 gradi, che facciamo anche nostra: costruire una squadra all’altezza e contemporaneamente un progetto ambizioso che possa estendere il concetto di sportività, a partire dai ragazzi".

Così invece l’Amministratore delegato del club dorico, Roberta Nocelli: "La società, ma soprattutto il Presidente Tiong, è molto felice di come il Gruppo Morandi, una realtà storica radicata all’interno del Porto di Ancona, entri nella nostra famiglia. E’ uno stimolo ulteriore a fare bene, il Porto è una risorsa fondamentale della città. Insieme faremo grandi cose, allargando i nostri orizzonti".

Gianmarco Minossi