L’Ancona ci riprova per Kristoffersen E’ l’obiettivo numero uno per l’attacco

Giornate sempre più frenetiche in casa Ancona, a meno di una settimane dal termine della sessione estiva di calciomercato. Nella giornata di ieri, la società dorica ha ufficializzato la cessione di Luca Lombardi al Brindisi: l’attaccante toscano, che lascia il capoluogo dopo una sola stagione condita da un gol in trentuno presenze, si trasferisce in Puglia con la formula del prestito. Stesso percorso che seguirà Federico Moretti, la cui partenza verrà ufficializzata oggi, che però verrà ceduto a titolo definitivo. Messo nero su bianco su entrambe le cessioni, Micciola potrà finalmente sferrare l’assalto finale per gli ultimi arrivi: il nome "nuovo" è quello di Julian Kristoffersen. Nuovo tra virgolette, perché non è la prima volta che l’Ancona lo segue: l’attaccante norvegese classe ‘97 di proprietà della Salernitana, reduce dai prestiti a Cosenza e Virtus Verona, finì già nel mirino di Micciola lo scorso gennaio, ma alla fine a spuntarla furono gli scaligeri. Kristoffersen è il profilo più caldo e non è escluso che già nelle prossime ore possa arrivare la fumata bianca: a lui negli ultimi giorni, si erano interessate anche Alessandria, Catania e la stessa società veneta, ma questa volta sembra proprio che il matrimonio tra le parti possa farsi benissimo. Il norvegese arriverebbe a titolo definitivo, ma al momento non è ancora dato sapere le cifre dell’operazione.

Punta centrale dal fisico possente (198 centimetri di altezza), Kristoffersen è il classico ariete d’area di rigore che l’Ancona cercava per dare ancora più peso al suo attacco: l’anno scorso, dopo aver racimolato anche una presenza in Serie A con la Salernitana, con la Virtus ha collezionato quattro reti su dodici presenze tra campionato e play-off. Parlavamo di un mercato in fermento, proprio perché, tra acquisti e cessioni, mai come in questo periodo il telefono di Micciola è così bollente.

Come detto, oggi verrà ufficializzata la cessione di Moretti, per il quale aveva fatto un timido tentativo anche l’Arzignano, ma orma il giocatore e la società avevano già dato la parola al Brindisi. L’attaccante classe ‘94 saluterà quindi i biancorossi dopo quattro stagioni (comprese le due con la maglia del vecchio Matelica), provandosi a rilanciare in Puglia dopo due annate in chiaroscuro all’ombra del Del Conero. Infondate invece le voci che parlavano di un possibile interesse per Danilo Bulevardi del Gubbio: il centrocampista ha infatti rinnovato il proprio contratto col club umbro fino al 30 giugno 2025, così come non trovano conferma le voce che davano l’Ancona interessata a Daniele Montevago, attaccante classe 2003 della Sampdoria. I nomi si rincorrono, ma il tempo stringe: Micciola è al lavoro per regalare a Donadel e ai tifosi, la classica ciliegina sulla torta.

Gianmarco Minossi