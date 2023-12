L’Ancona collaudata col Pontedera. Una partita con vista sui playoff

Al Del Conero c’è Ancona-Pontedera e la squadra di Colavitto vuole centrare la quarta vittoria consecutiva davanti al suo pubblico. Una missione difficile ma non impossibile, per i dorici, che si troveranno di fronte la giovane formazione toscana di Max Canzi che nell’ultima di campionato ha interrotto la serie positiva di sei risultati utili consecutivi perdendo 1-0 contro l’Entella in una gara bugiarda, sconfitta riscattata martedì in Coppa a Chiavari dove il Pontedera è andato a vincere per 1-0.

Avversario collaudato, con energia giovanile, che nelle ultime sei partite ha raccolto 11 punti proprio come l’Ancona. I biancorossi, però, hanno cambiato marcia con il ritorno di Colavitto e dopo un mese e sei partite con il tecnico di Pozzuoli sanno di valere di più di un mese fa. Condizione fisica migliorata, meccanismi di gioco rodati, insomma, è un’altra Ancona e lo ha dimostrato anche sul campo di Ferrara una settimana fa, al di là del pari, visto che i dorici avrebbero meritato di più.

Nelle file dell’Ancona ci sono gli ex Cioffi e Peli – quest’ultimo dovrebbe partire dalla panchina –, c’è Spagnoli che anche a Ferrara ha ribadito le proprie qualità non solo sotto porta, ci sono Paolucci e Saco che sembrano in grado di interpretare al meglio il gioco di Colavitto non solo in proiezione offensiva, c’è un ritrovato capitan Gatto e c’è una difesa che nelle ultime prove sembra aver trovato la quadratura del cerchio.

Colavitto appare intenzionato a confermare l’undici che gli ha dato finora maggiori garanzie, quello, cioè, composto da Perucchini in porta, linea difensiva con Clemente, Cella, Pellizzari e Martina, mediana con Saco, Gatto e Paolucci, e attacco con Energe, Spagnoli e Cioffi. Con molte chance di vedere nella ripresa prima di tutto Peli ma anche Gavioli, due giocatori che più di altri sembrano poter incidere positivamente sul match. Dall’altra parte il collaudato 3-4-2-1 di mister Canzi.

E’ una sfida tra due squadre che si ritrovano anche nella stessa posizione in classifica, a quota 20 punti, anche se il Pontedera deve recuperare la partita interna contro il Pescara che giocherà il 5 dicembre. Sono 11 i precedenti contro il Pontedera, con 5 vittorie per l’Ancona, 5 pareggi e una sola sconfitta, su 6 partite in casa l’Ancona ne ha vinte 4 e pareggiate 2. Negli ultimi due campionati Ancona e Pontedera si sono affrontate quattro volte: 2-0 con gol di Rolfini e Sereni nel primo anno in casa, quindi 0-5 per un’Ancona scatenata al ritorno, reti di Faggioli, Sereni, Moretti (doppietta) e Iannoni. Lo scorso anno il 2-2 a Pontedera, con doppietta di Spagnoli e poi gol di Cioffi e Fantacci, al ritorno al Del Conero 3-0 per l’Ancona a segno con Petrella e doppietta di Di Massimo.

Giuseppe Poli