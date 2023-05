L’Ancona contro la Lucchese in diretta Rai

Siena penalizzato di altri 4 punti per questioni amministrative: toscani fuori dai playoff, e ingresso della Recanatese. Con la decisione presa ieri dal tribunale federale nazionale adesso la griglia playoff è finalmente completa e ufficiale. A nulla, dunque, è servita la difesa del Siena per tentare di evitare la penalizzazione per i ritardati pagamenti di tasse e tributi entro il termine previsto dello scorso 16 marzo.

Nel primo turno, in programma giovedì, il Gubbio, quinto classificato, affronterà la Recanatese al Barbetti, il Pontedera, sesto classificato, giocherà al Mannucci contro il Rimini (entrambe le gare alle 20.45) , e l’Ancona – questo già si sapeva – troverà al Del Conero alle 18 la Lucchese (diretta televisiva Rai Sport). Se giovedì l’Ancona dovesse vincere contro la Lucchese è possibile ma non sicuro che domenica 14 debba affrontare il secondo turno a Carrara: dipenderà, infatti, dall’esito delle partite di giovedì, in seguito alle quali, con l’ingresso della quarta che è appunto la Carrarese, i due incontri saranno abbinati assegnando il favore di giocare in casa alle due società meglio qualificate: se Gubbio e Pontedera dovessero essere eliminate, infatti, sarebbe l’Ancona a giocare in casa il turno successivo, e in questo caso affronterebbe il Rimini. Quanto succederà al primo turno nazionale, poi, dipenderà da tante variabili. Intanto entreranno in gioco le terze classificate più la vincente della Coppa Italia, e dunque Lecco, Virtus Entella, Pescara più Vicenza, che si sommeranno alle sei classificate dal secondo turno di playoff, due per girone. Dieci squadre che si affronteranno in due partite di andata e ritorno e che saranno abbinate considerando le teste di serie, che sono le terze classificate, la vincente di Coppa e la meglio classificata al termine della stagione regolare tra le sei uscenti dai playoff di girone. Accoppiamenti da stabilire per sorteggio: se l’Ancona si qualificasse per la fase nazionale affronterebbe una delle cinque teste di serie, che saranno le quattro già indicate più la miglior classificata dai playoff di girone. Se, per esempio, l’Ancona superasse la Lucchese, poi giocasse e vincesse a Carrara, eliminando così la miglior quarta per punti in classifica, ecco che sarebbe qualificata al turno nazionale dove affronterebbe una tra Lecco, Entella, Pescara, Vicenza e, magari, il Foggia (se passerà il turno), miglior quarta dietro alla Carrarese.

Giuseppe Poli