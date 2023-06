L’Ancona dà fiducia al tecnico che ha fatto sognare ai playoff

La fumata bianca dalla sede di via Schiavoni è finalmente arrivata: Marco Donadel sarà l’allenatore dell’Ancona anche per la prossima stagione, ieri il lungo e proficuo incontro tra le parti che ha partorito l’attesa firma sul contratto. Donadel è giunto ad Ancona ieri in mattinata, a metà pomeriggio l’ufficialità dell’attesa conferma con una nota della società, conferma che peraltro era stata ampiamente anticipata nei giorni scorsi dopo che le parti avevano trovato l’accordo su tutto: "L’Ancona comunica, con soddisfazione, il rinnovo di contratto con l’allenatore Marco Donadel fino al 30 giugno 2024". Il tecnico di Conegliano Veneto avrà dunque un contratto annuale ed è già al lavoro insieme al direttore sportivo Francesco Micciola per costruire la squadra della prossima stagione. Sulla firma di Donadel ecco il diesse: "Era giusto dare una continuità a quanto impostato dal mister nella parte conclusiva della stagione – ha detto Micciola –. Donadel è un allenatore giovane, con ottime idee calcistiche e grande entusiasmo. Sono molto contento di poter contare su di lui e gli daremo tutto il supporto possibile, preparandoci da subito per affrontare al meglio la nuova stagione". Essenziale anche Marco Donadel: "Sono molto contento di continuare il percorso iniziato lo scorso mese di aprile – ha commentato il tecnico veneto –. Ringrazio il direttore sportivo Micciola e tutto il club per la fiducia che è stata riposta in me". "La società – ha concluso l’Ancona – formula al mister i migliori auguri di buon lavoro". Un lavoro che comincerà con l’individuazione della località marchigiana dove a luglio i biancorossi si ritroveranno per preparare la nuova stagione: in pole position ci sarebbe Cingoli con la possibilità di sfruttare la struttura alberghiera Il Tetto delle Marche, hotel e ristorante a tre chilometri dallo stadio Spivach, dove la stessa Ancona ha soggiornato in passato, al pari di altre squadre come Catania, Pescara e altre formazioni professionistiche delle Marche. In questo mese che manca al ritrovo dei giocatori per preparare la nuova stagione, il direttore sportivo e il tecnico dovranno di comune accordo mettere mano alla rosa, valutare le offerte per i giocatori più richiesti, blindare quelli considerati incedibili, trovare soluzioni per coloro che non saranno considerati adatti alla nuova squadra, trovare gli innesti giusti e valutare anche giocatori in prestito che rientreranno ad Ancona, come Bianconi. Per lui, che sta facendo bene con il Lecco, quanto per giocatori come Simonetti e Martina ci sarebbero già richieste e sondaggi da fuori, ma non sarebbero i soli. L’Ancona dovrebbe ripartire da quelli che Donadel considera i punti fermi della squadra, e su questo nucleo inserire i nuovi innesti, con un attacco da rinforzare in funzione del nuovo modulo, idem il centrocampo considerando le possibili partenze, e con una difesa in cui al momento solo Camigliano sembra avere qualche concreta certezza di restare, visto che Mondonico, Fantoni, Brogni e Mezzoni faranno ritorno alle rispettive società di appartenenza.

Giuseppe Poli