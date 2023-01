L’Ancona del nuovo anno è uno spettacolo

ancona

3

pontedera

0

(4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (14’ st Paolucci), Prezioso (35’ st Pecci); Petrella (23’ st Lombardi), Spagnoli, Di Massimo (35’ st Mattioli). A disp. Piergiacomi, Vitali, Bianconi, Brogni, Marcolini, Barnabà, Fantoni. All. Colavitto.

PONTEDERA (3-4-1-2): Stancampiano; Shiba (10’ Marcandalli), Espeche, Bonfanti; Perretta (42’ st De Ioannon), Izzillo (18’ st Fantacci), Catanese, Aurelio; Benedetti; Nicastro (42’ st Casadidio), Mutton (1’ st Somma). A disp. Vivoli, Tonelli, Petrovic, Di Bella, Markosian, Martinelli. All. Canzi.

Arbitro: Lovison di Padova.

Reti: 15’ Petrella, 37’ Di Massimo (rig.), 43’ Di Massimo.

Note - Ammoniti: Petrella, Izzillo, Catanese, Somma; spettatori: 1986 compresa quota abbonati, di cui tre ospiti, per un incasso di euro 13143; recuperi: 1’ + 4’; prima della partita osservato un minuto di silenzio per commemorare Gianluca Vialli ed Ernesto Castano.

Sul Del Conero si abbatte l’uragano Ancona che con una prova di forza schiacciante spazza via il Pontedera. Davanti alle telecamere di RaiSport la squadra di Colavitto sforna una delle migliori prove del campionato, dominando l’avversario in lungo e in largo, concedendogli un solo tiro nello specchio della porta in pieno recupero e collezionando occasioni da gol a ripetizione per oltre un’ora. Davanti al pubblico in festa i dorici cominciano il 2023 nel modo migliore, conquistando tre punti che permettono alla squadra di salire al sesto posto: punti e prestazione indispensabili per affrontare con il pieno di fiducia – e con due giocatori pienamente ritrovati quanto indispensabili come Petrella e Paolucci – un mese di gennaio denso di appuntamenti. Il primo tempo si gioca a una porta, tre i gol dell’Ancona che potrebbero essere anche molti di più. Perché in tutto nei primi 45’ di gioco sono ben nove le conclusioni verso la porta toscana, ai granata solo le briciole in una prova di grande apprensione. Dopo quattro occasioni sprecate al quarto d’ora l’Ancona trova il vantaggio: Moretti controlla e serve l’assist per Petrella che di sinistro firma il primo gol, secondo personale della stagione, ma anche il primo sotto la Nord. L’Ancona non alza il piede dall’acceleratore e dopo la mezz’ora Stancampiano stende Moretti che lo anticipa in area, sul dischetto realizza Di Massimo. E’ un’Ancona incontenibile e dopo una manciata di minuti passa di nuovo: il rovesciamento di fronte lo innesca Petrella che serve Moretti che se ne va, Marcandalli scivola e gli agevola il secondo assist, stavolta per Di Massimo che regala alla Nord il terzo gol di giornata, settimo personale. Nella ripresa dopo pochi minuti Di Massimo manda in porta Moretti che di sinistro coglie il palo, sulla respinta Petrella calcia bene ma Espeche salva sulla linea. L’Ancona spinge ancora, il Pontedera è in balia dei biancorossi che allentano la pressione solo dopo la mezz’ora e finiscono la gara in totale controllo.

Giuseppe Poli