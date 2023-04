L’Ancona di Donadel è un’altra cosa

ancona

3

riMINI

0

(5-3-2): Perucchini; Mezzoni (41’ st Barnabà), Fantoni, Camigliano, Brogni, Martina; Simonetti (31’ st Lombardi), Prezioso (19’ st Basso), Paolucci; Spagnoli (31’ st Melchiorri), Di Massimo (19’ st Moretti). A disp. Piergiacomi, Vitali, Petrella, Ruani, Pecci, Mattioli. All. Donadel.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Regini (34’ st Tanasa), Haveri (31’ Allievi); Delcarro (19’ st Gabbianelli), Sandri, Tonelli (19’ st Matteo Rossetti); Biondi, Santini, Piscitella (34’ st Mattia Rossetti). A disp. Galeotti, Lazzarini, Pasa, Rosso, Accursi, Tofanari, Vano. All. Gaburro.

Arbitro: Gandino di Alessandria. Reti: 14’ Di Massimo, 25’ st Spagnoli, 40’ st Martina Note – Ammoniti: Prezioso, Spagnoli, Perucchini, Martina; spettatori: 2500 compresa quota abbonati e 258 tifosi ospiti per un incasso di euro 17755; recuperi: 1’ + 4’.

L’Ancona è tornata: rifila tre gol al Rimini, ritrova il sorriso, i tre punti e i gol dei suoi attaccanti nonostante le numerose assenze, ma soprattutto esce rigenerata dal Del Conero. Il debutto di Marco Donadel sulla panchina biancorossa porta il massimo di quello che ci si poteva aspettare dal confronto, con un Rimini che per tutta la gara non riesce mai a mettere in difficoltà i dorici, compatti in difesa con l’inedito 5-3-2 che dà sicurezza alla squadra, capace poi di pungere con le ripartenze e con la qualità dei suoi attaccanti. Un gol e tre clamorose occasioni nel primo tempo, una traversa nella ripresa prima di arrotondare il risultato: l’Ancona non si risparmia, Donadel sfrutta tutti i cambi a disposizione e la squadra risponde presente con un successo che è benzina per accendere il finale di campionato: domenica prossima l’Ancona affronterà la trasferta conclusiva di Recanati giocandosi le sue chance per provare ad agganciare il sesto posto in classifica. Donadel schiera una difesa con tre centrali e con Mezzoni e Martina a supporto in fase di non possesso, con Simonetti che si alza a fare il trequartista appena i dorici recuperano palla e con gli esterni pronti a turno a sfruttare le fasce. Non ci sono gli squalificati Mondonico e De Santis né l’infortunato Gatto, ma la squadra sembra non accorgersene. Dopo un quarto d’ora assist acrobatico di Spagnoli per Di Massimo che di destro di destro infila il gol del vantaggio. L’Ancona potrebbe raddoppiare in altre tre circostanze, prima Di Massimo smarca Spagnoli che calcia su Zaccagno, poi ancora Di Massimo spreca un tre contro due, e dopo la mezz’ora Mezzoni da ottima posizione fallisce la più comoda delle occasioni. L’Ancona comincia benissimo la ripresa alla ricerca del raddoppio, dopo pochi minuti Simonetti in rovesciata centra la traversa. L’Ancona abbassa pericolosamente il baricentro, i cambi di Donadel le danno nuove energie e così prima della mezz’ora Simonetti recupera un pallone in difesa e lancia Spagnoli che se ne va, entra in area e di sinistro infila ancora Zaccagno. Il tris lo firma negli ultimi minuti Martina.

Giuseppe Poli