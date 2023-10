L’Ancona e il tabù della Fermana. Colavitto pronto a qualche novità

Colavitto ha rivitalizzato la squadra riportandola al successo e facendolo in modo piuttosto sonoro e convincente, 3-0 all’Arezzo nell’infrasettimanale di giovedì scorso. Oggi ha un altro obiettivo: quello di sfatare il tabù del Recchioni, dove l’Ancona scende in campo stasera alle 20.45, un derby contro la Fermana su un campo che negli ultimi anni ha visto i dorici finire sempre ko.

A marzo 2022, infatti, la Fermana ha superato l’Ancona Matelica per 1-0, decisivo il gol di Pannitteri, mentre nella passata stagione i canarini si sono imposti per 2-1, gol di Neglia, pareggio di Melchiorri e, infine, rete decisiva di Fischnaller, il bomber ora in forza alla sorprendente Torres. La sorte del Recchioni non ha favorito l’Ancona, nelle ultime due stagioni, e Colavitto se lo ricorda bene, anche per questo avrà l’obiettivo di conquistare i tre punti nel derby. Tre punti che farebbero benissimo anche alla classifica e al recuperato morale della squadra, perché dopo nove turni di partite più o meno incerte, finalmente contro l’Arezzo l’Ancona sembra aver risolto, almeno temporaneamente, i suoi problemi relativi alla solidità difensiva e alla concretezza davanti.

Tre, infatti, i gol realizzati in una sola partita – era successo anche contro la Vis Pesaro, ma era finita 3-3 – contro la precedente media di 9 reti in altrettante sfide. Segnali di risveglio e di consistenza, conditi da una prestazione all’altezza delle aspettative, frutto di intensità, impegno, determinazione e idee sufficientemente chiare, anche se per mettere la squadra in campo a giocare come vuole lui, Colavitto avrà bisogno di tempo. Dall’altra parte c’è la Fermana ultima in classifica, squadra che dopo l’esonero di Bruniera e l’arrivo di Protti non è riuscita a cambiare marcia, motivo in più per temere il confronto e per affrontarlo con le dovute cautele. Anche perché i punti gettati al vento nella gestione Donadel sono stati davvero troppi.

Tra i biancorossi rientra dalla squalifica Peli e Colavitto ritrova un giocatore fondamentale nel suo scacchiere, l’interprete giusto per giocare da esterno d’attacco a destra, in alternativa a Energe. Tutti sono a disposizione di Colavitto: rispetto all’ultimo undici titolare il tecnico di Pozzuoli potrebbe decidere qualche modifica, oppure anticipare i cambi durante la partita, visto che a causa degli incontri ravvicinati la fatica si farà sentire. Tuttavia dovrebbe confermare Barnabà, Cella e Pellizzari in difesa davanti a Perucchini, Nador, Gatto e Paolucci a centrocampo, come pure Spagnoli e Cioffi in avanti. Sulla fascia sinistra Martina dovrebbe vincere il ballottaggio con Agyemang, davanti a destra Peli o Energe. Nella Fermana anche l’eccellente trentottenne anconetano, ex dorico ed ex Bologna, Daniele Paponi, che però partirà dalla panchina. La squadra sarà seguita da 603 tifosi.

Giuseppe Poli