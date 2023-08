L’Ancona è sulle gambe anche con i Portuali Ma la stracittadina esalta il cuore dei tifosi

Portuali

1

Ancona

2

PORTUALI (4-3-3): Occhiodoro (1’ st Agostinelli); Severini (1’ st Piermattei), Savini (9’ st Crivellini), Ragni (1’ st Zanetti), Rinaldi (1’ st Lucesoli); De Marco (1’ st Morbidoni), Sassaroli (1’ st Giampaoletti), Santoni (1’ st Candolfi); Marzioni (1’ st Pelosi, 27’ st Sbrolla), Gioacchini (1’ st Polenta), Mascambruni (20’ st Pascali, 30’ st Venanzi). All. Ceccarelli.

(3-4-2-1): Vitali (14’ st Testagrossa); Barnabà (1’ st Agyemang), Cella (1’ st Marenco), Basso (25’ st Useini); Useini (1’ st Bugari), Nador (1’ st Gatto), Paolucci (1’ st Pellizzari), Martina (1’ st Paglialunga); Energe (1’ st Lombardi), Cioffi (1’ st Petrella); Mattioli (14’ st Mazzoni). All. Donadel.

Reti: 4’ st Mattioli, 36’ st Lombardi (rig.), 43’ st Polenta.

Note – Ammoniti: Lucesoli e Marenco; spettatori 500 circa, in gradinata anche il sindaco Daniele Silvetti.

L’Ancona non va oltre il 2-1 nel test-derby contro i Portuali, i pochi gol giungono tutti nel secondo tempo, davanti a un pubblico in festa.

E’ calcio d’agosto: meglio archiviarlo così, perché altrimenti ci sarebbe seriamente da preoccuparsi, vista la difficoltà mostrata dai dorici nel superare una formazione di Promozione, pur stimolata dal confronto e volenterosa. Per l’Ancona allenamento alla mattina e test al Giuliani al pomeriggio, assenti Spagnoli, Camigliano, Perucchini, Dutu, Simonetti e Moretti, le trame di gioco, la brillantezza e lo spettacolo sicuramente non ne giovano.

Gli uomini di Donadel provano con insistenza a servire palloni dal fondo in area di rigore dove non c’è mai nessuno pronto all’appuntamento, il primo tempo scivola via tra gli applausi e i cori con un’Ancona che gioca al piccolo trotto, incapace per tutto il primo tempo di inquadrare la porta avversaria.

Il derby sarebbe un defilé ma la prima frazione di gioco biancorossa non è certo da encomi, infatti dopo il quarto d’ora Vitali salva per la prima volta la porta dorica su punizione di Marzioni, alla mezz’ora Energe sparacchia fuori dopo una buona azione, poco dopo la migliore occasione dei Portuali su errore di Barnabà, sul sinistro di Marzioni Vitali vola ancora a salvare la porta dell’Ancona.

Poi c’è da segnalare il sinistro di Energe su punizione che finisce di poco alto e nel recupero arriva anche lo spunto dell’attesop Cioffi sulla sinistra, tra i più brillanti dei biancorossi, con palla al centro per Energe che dal limite dell’area piccola alza la mira.

Girandola di cambi nella ripresa, dopo una manciata di minuti l’Ancona passa in vantaggio con Mattioli che approfitta di una disattenzione difensiva avversaria e porta in vantaggio i biancorossi.

Poi si rivede Petrella con qualche bella giocata, compresa quella da cui nasce il rigore: dagli undici metri raddoppia Lombardi. Nel finale, però, è Polenta a sorprendere la retroguardia biancorossa firmando il gol per i dockers anconetani. Ora tre giorni di pausa, la ripresa degli allenamenti mercoledì 16.

Giuseppe Poli