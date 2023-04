L’Ancona evita la beffa, ma non serve

ancona

(4-3-3): Perucchini; Mezzoni, De Santis, Camigliano, Martina; Simonetti, Gatto (1’ st Paolucci), Prezioso (38’ st Melchiorri); Petrella (15’ Lombardi, 1’ st Moretti), Spagnoli, Di Massimo (14’ st Fantoni). A disp. Piergiacomi, Vitali, Ruani, Pecci, Brogni, Barnabà, Mattioli, Basso. All. Colavitto.

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti (27’ st Marino), D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj (30’ st Palmieri), Cicconi (27’ st Coccia); Energe (30’ st Giannetti, 33’ st Castigliani), Capello. A disp. Gatti, Satalino, Folino, Cerretelli, Frey, Mercati. All. Dal Canto.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria. Reti: 4’ e 15’ Simonetti, 22’ Bozhanaj, 45’ Energe, 46’ st Capello, 48’ st Paolucci. Note - Ammoniti: Gatto, Simonetti, Pelagatti, Martina, Cicconi, Paolucci; spettatori: 2368 per un incasso di euro 16771; recuperi: 5’ + 5’.

Pari tra i fischi davanti a Tony Tiong. L’Ancona fallisce l’operazione aggancio giocando ancora una prova deludente, per lunghi tratti in balia di una Carrarese che gioca a memoria e in fiducia, che si ritrova alla perfezione e che non sbanda mai, neanche sotto di due gol. E dire che l’Ancona comincia nel migliore dei modi, con il doppio vantaggio, aiutata anche dalle circostanze, ma non certo dall’arbitro Catanoso in giornata davvero negativa, insieme all’assistente che negli ultimi minuti del match, in occasione del 2-3, non vede Capello in fuorigioco, apparso netto anche dalle immagini televisive. L’Ancona, però, ci mette del suo: passa in vantaggio con Simonetti, deviazione fortuita su punizione di Petrella, quindi trova il raddoppio dopo l’uscita dello stesso attaccante per infortunio (niente di grave), sostituito da Lombardi che confeziona l’angolo da cui nasce il raddoppio, ancora con Simonetti, destro su assist di testa di Spagnoli. Poi l’Ancona perde compattezza, quasi impaurita dalle giocate dell’avversario, la Carrarese sale in cattedra e accorcia: Gatto sbaglia un rinvio, Bozhanaj ringrazia, controlla e infila Perucchini a fil di palo. In chiusura di primo tempo Energe sfugge alla difesa e di destro la mette all’incrocio, per fortuna dei dorici arriva l’intervallo. Nella ripresa Colavitto cambia idea: toglie Lombardi e mette Moretti, insieme a Paolucci, Spagnoli di testa centra la traversa, ma anche Energe si mangia il tris. Al quarto d’ora Colavitto mette dentro Fantoni per Di Massimo e si schiera con un 3-5-2 speculare all’avversario, le cose per l’Ancona sembrano andare un po’ meglio, Schiavi su punizione impegna Perucchini ma anche Moretti dall’altra parte impegna severamente Breza. Poi c’è da registrare il grave infortunio di Giannetti (lussazione della caviglia sinistra e frattura ridotta), e quando la partita sembra avviata verso il 2-2 arriva il lampo di Capello che sfugge alla difesa andando a siglare il terzo gol toscano. Per fortuna dell’Ancona c’è Paolucci che nell’ultimo assalto si getta su un pallone in area. Ma c’è poco da festeggiare.

Giuseppe Poli