L’Ancona fa un bel tris Ecco gli arrivi per i Dorici

Giornata frenetica quella che ha visto impegnata l’Ancona ieri: la società dorica ha infatti concluso cinque operazioni di mercato, tre in entrata e due in uscita. Ad essere annunciata per prima quella su Julian Kristoffersen: il centravanti norvegese classe ‘97 arriva a titolo definitivo dalla Salernitana, firmando un contratto fino al 30 giugno 2024. Questo il comunicato con cui il club dorico ha annunciato il suo arrivo: "Alto 199 centimetri, Julian è un attaccante dal grande fisico e dall’abilità nel gioco aereo. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia dell’Ørn-Horten. Nel 2017 è passato al sodalizio svedese del Djurgården di Stoccolma per poi, nel biennio successivo, rientrare in Danimarca per militare nell’Hobro. Nel marzo 2020 si è trasferito in Corea del Sud, indossando i colori dei Jeonnam Dragons. Dopo la rescissione col club asiatico, la Salernitana per nove occasioni. Trascorsi anche nel Cosenza. Nel gennaio scorso, il passaggio alla Virtus Verona". Ieri è stato anche messo a punto il doppio scambio con la Pro Vercelli: Alessandro Macchioni e Gianluca Clemente sono sbarcati in biancorosso, mentre Mirco Petrella e Agostino Camigliano hanno fatto il percorso inverso. Macchioni, difensore classe 2002, arriva a titolo definitivo dalla Pro, con cui ha collezionato 10 presenze nello scorso torneo. Cresciuto nell’Alessandria, squadra con cui ha conquistato la Serie B, ha militato anche nella Fermana.

Clemente, difensore classe 1996, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Pro Vercelli, dove ha collezionato 13 presenze. Cresciuto nel Fano, squadra della sua città, ha vestito le casacche di Maceratese, Grosseto, Fermana e Carpi e approda con la formula del prestito di un anno. Per quanto riguarda le cessioni, invece, Camigliano si trasferisce in Piemonte a titolo temporaneo, a differenza di Petrella, partito a titolo definitivo. Ma i movimenti potrebbero non essere finiti: L’accordo di massima con Gavioli della Reggina c’è già, ma il giocatore preferisce aspettare il responso del Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sul ricorso degli amaranto per disputare la Serie B.

Gianmarco Minossi