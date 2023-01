L’Ancona ha deciso e punta forte su Melchiorri

L’Ancona va decisa su Melchiorri: sia chiaro, l’interesse verso Cannavò e Rauti (con quest’ultimo più defilato) non è affatto sfumato, ma la dirigenza dorica sembra ormai essersi convinta che il "Cigno di Treia" possa essere l’arciere ideale per il suo attacco. Classe 1987, l’attaccante del Perugia vanta un curriculum di tutto rispetto, con esperienze in Serie A con le maglie di Siena e Cagliari. Melchiorri vedrebbe di buon occhio un trasferimento ad Ancona, visto che nelle scorse ore ha rifiutato la proposta del Cosenza: neanche il contatto telefonico con il tecnico William Viali (ex difensore dell’Ancona nel 2003-04) è riuscito a cambiare l’esito della situazione.

Il Cigno di Treia, in scadenza a giugno, cerca una soluzione più vicina a casa e possibilmente in B, ma potrebbe prendere in considerazione anche una C da vincere. A contendere il bomber all’Ancona c’è il Gubbio, la cui dirigenza dovrebbe avere proprio nelle prossime ore un incontro con quella del Perugia. Tutto da verificare che il club rossoblù riesca ad investire i soldi necessari per l’ingaggio, molto oneroso per la C: di sicuro, il Perugia non ha intenzione di partecipare al pagamento. Situazione in divenire insomma, ma da queste parti il nome di Melchiorri comincia a circolare con una certa insistenza.

Ma l’attività di Micciola non è confinata al solo attacco: il ds dorico ha cominciato a buttare un occhio anche a Siena, dove la situazione societaria è tutt’altro che rosea.

A questo proposito, è da registrare l’interesse nei confronti del centrocampista Riccardo Collodel: classe 1998, è un mediano in grado di agire anche da mezzala e nei due match disputati dall’Ancona contro la Robur è stato tra i più positivi.

Il giocatore avrebbe però preso del tempo per riflettere sulla sua posizione e sull’eventuale prossima destinazione, avendo già dei discorsi avviati con Virtus Entella e Gubbio. La dirigenza biancorossa potrebbe inoltre decidere di rafforzare ulteriormente il reparto difensivo che, dopo Camigliano, potrebbe contare anche su un altro nuovo innesto: si tratta del trentunenne difensore Alessio Sabbione, attualmente in forza alla Triestina, ma conteso, anche in questo caso da Entella e Avellino. Insomma, Micciola sembra aver preso alla lettera quelli che sono stati gli input di Colavitto, che aveva parlato a più riprese di rinforzi necessari in fase di mercato, per sostituire i giocatori infortunati. Senza però distrarsi da quelli che sono gli impegni di campo: c’è infatti una posizione playoff da consolidare, a partire dalla prossima impegnativa trasferta di Fiorenzuola. Nella quale potrebbe esordire dal primo minuto Agostino Camigliano, arrivato l’altro ieri dal Cosenza e che già scalpita per una maglia da titolare.

Gianmarco Minossi