"L’Ancona ha fatto il colpo migliore del mercato Quando è in giornata è un giocatore da serie A"

Il diesse della Reggiana, Roberto Goretti, è intervenuto sulle pagine del Resto del Carlino di Reggio Emilia, parlando di Reggiana, di mercato, di Ancona e, naturalmente anche di Melchiorri. Sul calciomercato: "Il Cesena ha messo dentro due giocatori importanti come Silvestri e Mustacchio che io conosco bene, ma anche l’Entella ha preso giovani interessanti. L’Ancona invece ha fatto il colpo migliore di tutta la C: Melchiorri l’ho voluto io a Perugia, è un calciatore che quando è in giornata è da serie A. Non so se è la squadra che si è rinforzata di più, ma ha fatto il colpo più importante". Sulla partita di domani al Del Conero ha concluso: "Mi aspetto una partita difficilissima, anche perché l’Ancona è stata la squadra migliore vista al Città del Tricolore nel girone di andata. Sarà una gara difficile proprio per le sue caratteristiche e non dimentichiamoci che sta anche crescendo come società e come staff".