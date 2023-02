L’Ancona ha il mal di gol: quelli che si mangia

L’Ancona è ammalata e va curata in fretta. Il male? Quello che non sa più segnare, che spreca tante, troppe occasioni, rischiando poi al minimo errore, o episodio avverso, o disattenzione, di prendere gol. La tendenza di inizio 2023 che vedeva l’Ancona reduce da otto risultati utili consecutivi s’è bruscamente interrotta e invertita nelle ultime tre partite in cui i dorici hanno racimolato un solo punto. Solo frutto del caso? Nel primo tempo contro l’Entella l’Ancona ha mancato almeno cinque palle gol, colpendo due pali con Moretti e con Paolucci e incassando la prima rete avversaria. Nella ripresa un gol viziato da fuorigioco e un rigore evitabile hanno chiuso la partita, consegnando tre punti a una squadra decisamente forte come l’Entella – la prova di forza mostrata al Del Conero è evidente – e condannando l’Ancona al peggior risultato di tutto il campionato, nonostante, come detto, un buon primo tempo. Un momento negativo ci può stare, purché finisca in fretta, perché ora l’Ancona deve anche guardarsi le spalle. Mantenere il quarto posto, alla fine della regular season, sarebbe comunque un ottimo risultato. La squadra dovrà affrontare in casa sia il Cesena sia la Carrarese, ma l’euforia per il successo sulla Reggiana s’è già spenta, e gli svarioni difensivi e la voracità con cui l’Ancona si mangia un gol dietro l’altro la stanno condannando a rivedere i suoi sogni di gloria. Anche se c’è da dire che la società è assolutamente in linea con i suoi obiettivi. La sconfitta con l’Entella ha chiuso un cerchio, quello delle venti partite giocate dalla gara persa a Chiavari all’andata, venti partite che sono valse ai dorici 35 punti in classifica, frutto di dieci vittorie, cinque sconfitte e altrettanti pareggi. In questo periodo l’Ancona ha perso a Chiavari, appunto, a Carrara, a Rimini, a Fermo e domenica scorsa di nuovo contro l’Entella. Mettendo in mostra un aspetto doppiamente preoccupante, cioè l’incapacità di fare male in attacco – pur con il quarto attacco del campionato, ma era il primo – e le sviste difensive, soprattutto su palla inattiva. Lo scorso anno dopo 29 partite l’Ancona era sesta con 46 punti, ma con 50 gol fatti a fronte di 38 subiti, quest’anno è quarta con 49 punti, dunque tre di più, ma con 43 reti realizzate e 29 subite, dunque un saldo migliore ma con molti meno reti fatte, il che testimonierebbe la difficoltà dell’attuale Ancona di trasformare in gol quello che crea. Mancano nove partite alla fine della stagione regolare, due mesi ad altissima intensità, cinque partite in trasferta e quattro in casa in cui l’Ancona dovrà difendere il quarto posto e costruire la sua solidità in vista dei playoff. Un percorso che passa attraverso quattro confronti interni contro squadre in zona playoff, Cesena, Carrarese e Rimini, più quello esterno di Lucca domenica prossima, e cinque contro formazioni che lottano per non retrocedere, cioè San Donato Tavarnelle, unica in casa, Imolese, Torres, Alessandria e Recanatese. Nove sfide in cui l’Ancona dovrà rigenerarsi. Smettendo di gettare occasioni al vento.

Giuseppe Poli