"L’Ancona non meritava di perdere Ai playoff sarà protagonista"

"La sconfitta di lunedì è stata ingiusta, l’Ancona se l’è giocata alla pari": parola di Andrea Mantovani, ex difensore con un lungo passato in Serie A e presente al Del Conero in qualità di commentatore tecnico della Serie C su Rai Sport: "I dorici hanno dimostrato di essere una squadra di assoluto livello, ben allenata e ben messa in campo. Nel primo tempo ha un po’ sofferto, mentre nella ripresa ha creato più di un grattacapo alla difesa ospite, fino al gol, nato da un’invenzione di Christian Shpendi".

All’Ancona è mancata soltanto la precisione sotto porta o ci sono stati altri fattori che si sono rivelati decisivi? "Sicuramente l’imprecisione sotto porta è stata determinante, perché possiamo contare almeno quattro buone occasioni sprecate. Di Massimo ci ha abituati a ben altre conclusioni: capita di non essere in giornata, ma come diceva Colavitto, tante volte si è mancati nella parte finale.

Che idea si è fatto sulla rimessa laterale assegnata al Cesena? E’ stato davvero un abbaglio dell’arbitro?

"Nell’immediato non ce ne siamo accorti, anche perché l’azione è stata molto veloce: sicuramente c’è stato un errore sia da parte dell’arbitro e dell’assistente. Certamente si può recriminare, ma penso che nel computo di una stagione intera queste situazioni si vadano a pareggiare".

Quest’anno ha avuto modo di commentare l’Ancona in varie occasioni: come giudica il campionato disputato finora dai dorici?

"L’Ancona l’ho seguita anche lo scorso anno: mi piace il modo di allenare di Colavitto, perché vedo una formazione con una fisionomia di gioco ben precisa, con un 4-3-3 molto proficuo che va a beneficio sia dell’attacco, che di tutta la squadra. La trovo una rosa solida, con una buona organizzazione difensiva e che segue il suo allenatore. E’ un lavoro che alla lunga sta pagando, poi Colavitto si pone sempre molto bene: in tante occasioni avrebbe potuto esaltare la sua squadra, invece l’ho sempre visto coi piedi per terra, sia nei momenti positivi, che in quelli negativi".

Questa squadra può recitare un ruolo importante ai playoff o vede favorite altre squadre?

"Mi aspetto un Ancona protagonista, in queste sfide da dentro-fuori può diventare dirompente. A gennaio poi è stato preso un giocatore come Melchiorri che ha accresciuto il tasso tecnico di una rosa già strutturata, senza dimenticare Spagnoli, sempre utile alla manovra offensiva, che sa tenere palla e far gol. E’ una squadra che vanta degli interpreti importanti in tutti i reparti".

Cosa manca ancora a questa squadra per primeggiare?

"Per vincere in Serie C serve lavorare partendo da lontano: basti vedere Reggiana e Catanzaro quest’anno. Forse l’Ancona è mancata contro squadre sulla carta più abbordabili: continuando negli anni sulla scia della continuità con lo stesso allenatore, potrà fare il salto, anche con qualche innesto in sede di mercato. Ma ripeto, ai playoff potrà essere protagonista, anche perché può vantare un tifo straordinario".

Gianmarco Minossi