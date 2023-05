L’Ancona non si dà mai per vinta A Lecco come nel finale al Conero

Quella di Donadel è un’Ancona dalle sette vite, almeno in questo cammino nei playoff: pareggio negli ultimi minuti contro la Lucchese, vittoria nel finale a Carrara, rimonta e pari negli ultimi dodici minuti contro il Lecco.

Ora per passare il turno l’Ancona dovrà vincere lunedì, in trasferta al Rigamonti Ceppi: solo un risultato per i dorici, due invece in favore dei lecchesi che, dunque, in caso di pareggio al termine dei minuti regolamentari – senza supplementari che non sono previsti – passerebbero ai quarti. Un’impresa, l’ennesima, cui è chiamata quest’Ancona che contro il Lecco non ha certo incantato. Davanti ai cinquemila che hanno scaldato il Del Conero e a mister Tiong, giovedì scorso, il Lecco di Foschi ha mostrato tutta la sua solidità, una squadra rodata e ben messa in campo che nel primo tempo ha rischiato solo su un tiro in corsa di Paolucci e una conclusione da fuori di Basso, entrambe parate da Melgrati, più sulla sfortunata deviazione di Moretti che ha colto il palo.

Mentre ha trovato conclusioni da posizione pericolosa con una certa facilità: tre le parate di Perucchini nel primo tempo, prima del gol, la terza miracolosa su colpo di testa di quel Celjak che poco dopo ha firmato il vantaggio, altre tre a inizio ripresa. E poi la clamorosa traversa sul tiro al volo di Giudici. Le note dolenti del Lecco sono quelle positive dell’Ancona: con i cambi effettuati nella ripresa, al netto della sfortunata circostanza in cui De Santis ha infilato la propria porta, l’Ancona è riuscita progressivamente ad alzare il proprio baricentro, finendo dopo lo 0-2 con l’assediare la porta del Lecco che ha cominciato a sbandare.

Prima l’assalto da cui è nato il gol di Prezioso e, infine, ancora a poco più di un minuto dalla conclusione del recupero, proprio come contro la Lucchese, il tap-in vincente di Petrella dopo il tiro di Di Massimo respinto da Melgrati. Se la condotta di gara dell’Ancona dice che a Lecco dovrà fare decisamente di più per vincere e passare il turno, quegli ultimi dodici minuti dicono tanto non solo sulla capacità di reazione dei biancorossi ma anche sulla ritrovata serenità che ha saputo infondere nel gruppo Marco Donadel.

Con una formazione inedita, rivoluzionata dai cinque cambi nella ripresa, l’Ancona ha mostrato quella che potrebbe essere l’arma vincente, dopodomani a Lecco: la voglia di reagire, di riuscire comunque, di trovare il gol quando non te lo aspetti più. E non è poco.

Giuseppe Poli