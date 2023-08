L’Ancona per ora è solo un cantiere aperto Anche con il Corticella non si va oltre il pari

ANCONA

1

CORTICELLA

1

ANCONA (3-4-1-2): Vitali (18’ st Perucchini); Marenco (27’ st Cella), Camigliano (16’ st Basso), Barnabà (16’ st Dutu); Moretti (16’ st Bugari), Gatto (27’ st Nador ), Useini (1’ st Paglialunga), Ageymang (16’ st Martina) Lombardi (27’ st Mazzoni), Simonetti (27’ st Energe); Mattioli (27’ st Spagnoli). A disp. Paolucci, Cioffi, Testagrossa. All. Donadel.

CORTICELLA (4-3-3): Martelli; Cavallini (39’ st Bonetti), Ferretti (39’ st Mezzadri), Chmangui, Prasso (13’ st Farinelli); Bertani (32’ st Lo Giudice), Amayah (39’ st Bottura), Mordini (13’ st Sarni); Gozzo (1’ st Rocchi), Trombetta (39’ st Allegrucci), Farinelli (1’ st Biondelli). A disp. Cuccoli, Bonetti. All. Miramari.

Reti: 1’ st Lombardi, 15’ st Trombetta (rig.)

Note - Ammonito: Mordini, Basso; spettatori un centinaio circa.

Un’Ancona sperimentale, almeno nel primo tempo, non riesce ad andare oltre al pari con il Corticella, formazione di serie D, secondo pareggio nel giro di pochi giorni con una squadra di categoria inferiore, stavolta condito dal gol di Lombardi e poi da quello dell’ex Modena Trombetta su calcio di rigore.

L’Ancona dà poco spettacolo allo Spivach, le gambe sono pesanti, manca la brillantezza, manca lo spunto vincente negli ultimi venti metri, probabilmente manca ancora qualche innesto per rendere questa squadra completa e competitiva per il girone di ferro che dovrà cominciare ad affrontare tra meno di un mese.

C’è tempo, per migliorare la condizione come la sintonia tra giocatori dello scorso anno e nuovi innesti, c’è tempo anche per provvedere sul mercato. Ma è calcio d’agosto anche per il Corticella, come per il Ravenna, due formazioni che strappano entrambe un pari in trasferta allo Spivach, un segnale che l’Ancona non deve sottovalutare in questo periodo di crescita che la deve portare già in condizione ad affrontare la prima di campionato a Chiavari.

Donadel mette in campo, come detto, una formazione sperimentale, deve fare a meno di Petrella e anche di Cioffi, entrambi tenuti precauzionalmente a riposo, prova Barnabà braccetto della difesa a sinistra, Moretti esterno destro di centrocampo, il giovane Useini che mostra belle cose insieme a Gatto, e Mattioli in attacco supportato da Lombardi e Simonetti.

Più ombre che luci per i dorici nel primo tempo, una prima frazione di gioco che scorre via noiosa nel sostanziale anonimato. Infatti dopo pochi minuti è Vitali a dover sventare un pericolo nato da una punizione di Trombetta, l’Ancona fatica a costruire palloni giocabili in area avversaria, la prima occasione ce l’ha Mattioli imbeccato da Lombardi dopo la mezz’ora, respinge Martelli.

Nella ripresa l’Ancona scende in campo più aggressiva e sorprende subito l’avversario: imbucata di Simonetti – per il resto del match l’ombra di se stesso – per Lombardi e sinistro che si insacca sul palo lungo. Sembra il preludio a una ripresa più spumeggiante, infatti lo stesso Lombardi dopo pochi minuti centra la traversa su calcio di punizione, poi uno scarabocchio difensivo al quarto d’ora costringe Gatto al fallo da rigore, dagli undici metri Trombetta batte Vitali e fa 1-1. Prima della mezz’ora Donadel mette dentro i pezzi grossi e l’Ancona si rende più pericolosa, negli ultimi minuti la conclusione di Energe si stampa sulla traversa.

Giuseppe Poli