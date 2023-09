L’Ancona punta sui gol di Spagnoli Il bomber si lega ai biancorossi per due anni

Alberto Spagnoli rinnova fino al 30 giugno 2025. Dall’Ancona è giunta ieri una notizia che era già nell’aria, attesa quanto significativa del senso di continuità che questa società vuole dare al progetto biancorosso. Nelle scorse settimane il diesse Micciola ci aveva provato con Simonetti che invece ha preferito cedere alle lusinghe del Benevento, tutt’altro discorso con il bomber della passata stagione che quest’anno ha cominciato nel verso giusto prima con il gol di Chiavari e poi con l’assist per Paolucci, sabato, anche se poi l’Ancona è uscita dal Del Conero immeritatamente sconfitta. Spagnoli è stato da subito ritenuto uno dei punti fermi della squadra, sin dallo scorso campionato, ma anche dall’arrivo di Donadel, come pure e soprattutto a partire dallo scorso mese di giugno, quando il tecnico di Conegliano e il diesse Micciola hanno cominciato a ridefinire i tratti dell’Ancona per la stagione appena cominciata.

Per lui come per tutta la squadra un gesto importante che sgombra il campo da possibili manovre di mercato e che dà ancora più fiducia e stimoli a un giocatore che, lo scorso anno come in queste prime due partite di campionato, ha sempre dimostrato di essere un elemento fondamentale per i biancorossi, in campo con le sue doti fisiche come di bomber e di centravanti atipico che sa giocare per i compagni, così come nello spogliatoio, o lontano dal campo.

"Sono felice di aver prolungato il mio contratto con l’Ancona – ha commentato Alberto Spagnoli –. Ringrazio il presidente e il direttore sportivo per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Sono ad Ancona da poco ma apprezzo tutto di questa città e di questa società. È un onore poter continuare a difendere questa maglia ogni qual volta sono chiamato in causa. Questa piazza e questi tifosi mi hanno fatto sentire importante fin da subito".

Arrivato ad Ancona a giugno dello scorso anno, Spagnoli ha realizzato 12 gol e 2 assist. Per il centravanti di Pordenone la stagione scorsa si è chiusa con con 27 presenze in campionato, cui si aggiungono le quattro ai playoff, sua la rete di qualificazione a Carrara. Un campo su cui si era infortunato in campionato, ma dove poi è rinato siglando un penalty pesantissimo. "Siamo contenti di aver fatto questa operazione – ha spiegato il direttore sportivo Francesco Micciola riguardo all’operazione –. Alberto, dal mio punto di vista, è uno degli attaccanti più forti della categoria. Sono sicuro che farà una grande stagione. Ringrazio il presidente e la società che ci è sempre vicina".

Giuseppe Poli