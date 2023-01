L’Ancona punta tutto sull’arrivo di Cannavò

Sarebbe dunque Kevin Cannavò, centravanti della Vis Pesaro classe 2000 cresciuto nelle file del Palermo, l’attaccante su cui l’Ancona ha deciso di puntare per rinforzare la rosa a disposizione di Colavitto. Cioè: lui e non Melchiorri, anche perché l’età del bomber di Treia, lo stipendio e la richiesta di un contratto di un anno e mezzo, a differenza dei sei mesi proposti dall’Ancona, avrebbero allontanato le parti.

Cannavò, che anche nella partita di domenica scorsa della Vis Pesaro contro l’Olbia si è messo in luce calciando in porta il tiro da cui è poi nato il gol partita della formazione pesarese, è il profilo che vuole l’Ancona: centravanti rapido e pronto a sfruttare gli spazi ma dotato anche di ottimo fisico, ventiduenne dunque ancora considerato un under, quest’anno non ha segnato nessun gol, complice anche il difficile momento che ha attraversato la squadra vissina fino alle due vittorie conquistate nel 2023.

L’intesa con il giocatore e il suo entourage ci sarebbe già, ma resterebbe da trovare quella definitiva con la Vis Pesaro, che era attesa ieri ad Ancona. L’incontro con il diesse Micciola, però, è saltato e dovrebbe riproporsi oggi, occasione in cui l’Ancona cercherà di trovare un accordo per chiudere la trattativa. Ci sarebbe anche da superare l’interessamento della Virtus Entella, ma il giocatore avrebbe già espresso il suo gradimento per un trasferimento ad Ancona.

Si allontanerebbe, così, l’ipotesi suggestiva di portare Federico Melchiorri dal Perugia a vestire la casacca con il cavaliere armato: Cannavò piace a Colavitto e a Micciola ed è un profilo più "futuribile" che si addice ai programmi della società, un giocatore sul quale varrebbe la pena investire, insomma, anche per le caratteristiche del centravanti che lo staff dorico conosce e apprezza. Ancor più suggestiva era sembrata l’ipotesi di vedere ad Ancona Melchiorri e Cannavò insieme, ma nel calciomercato le cose cambiano da un giorno all’altro e, al momento, la strada non sembrerebbe più percorribile. Con il Perugia, però, l’Ancona resta alla finestra per Edoardo Iannoni: al momento il giocatore è considerato incedibile, questo è chiaro, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime due settimane che concluderanno la sessione di mercato invernale.

Intanto l’Ancona sonda altre strade e in questo caso non è affatto da escludere che finiscano per arrivare in maglia biancorossa due nuovi innesti, entrambi per la linea mediana: tra i giocatori accostati all’Ancona, o seguiti dalla dirigenza dorica o proposti dalle rispettive controparti, ci sono sempre Riccardo Palmieri centrocampista classe 1995 dell’Entella, Giorgio Tumbarello, mezzala classe 1996 della Lucchese, Riccardo Collodel mediano classe 1998 del Siena, e Mattia Lombardo, mediano del 1995 della Torres. Anche in uscita i nomi che potrebbero lasciare l’Ancona sono sempre gli stessi: Nicholas Fantoni, che cercherebbe altrove lo spazio che non trova ad Ancona, ed Edoardo Ruani di rientro dal prestito alla Pergolettese.

Giuseppe Poli