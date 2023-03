L’Ancona riparte da Lucca A marzo è un’altra storia

C’è un solo risultato utile, oggi, per l’Ancona a Lucca, ed è la vittoria. I dorici di Colavitto, privi degli squalificati Moretti e Paolucci e senza Spagnoli che in settimana ha avuto un risentimento muscolare, devono assolutamente riscattarsi dalle ultime tre prestazioni in cui hanno raccolto solo un punto, ma anche e soprattutto dalla sconfitta contro l’Entella di una settimana fa. Un calo di rendimento dopo otto risultati utili consecutivi giunta proprio nel mese di febbraio, in cui tale flessione non è nuova, per l’Ancona. Ma adesso è marzo, e l’Ancona ha bisogno di risvegliarsi subito e di farlo al Porta Elisa, oggi pomeriggio. Perché c’è da difendere il quarto posto, anche se nell’anticipo di ieri il Gubbio, sesto, ha frenato bruscamente per colpa di un Olbia scatenato (0-1), al quinto risultato utile consecutivo e in gran forma, come ha dimostrato due settimane fa al Del Conero. Le previsioni meteo sono buone, l’Ancona a Lucca dovrebbe trovare un campo su cui poter sfruttare le sue qualità, ritrovando anche Di Massimo dopo quasi due mesi di assenza. Sarà l’occasione per rivedere all’opera l’attaccante teramano insieme a Petrella e per la prima volta a fianco a Melchiorri. Per il resto l’Ancona si presenta all’appuntamento con un undici abbastanza scontato, in cui Camigliano sembra favorito su Mondonico per una maglia da titolare in mezzo alla difesa insieme a De Santis. L’Ancona vuole riscattarsi, insomma, e vuole farlo subito, per far tornare il sorriso sul volto dei suoi tifosi che anche a Lucca non la lasceranno sola. Dall’altra parte Maraia dovrebbe lasciare fuori Di Quinzio e proporre un 4-3-3 speculare a quello di Colavitto, affidandosi in cabina di regia all’esperto Domenico Franco, ex Francavilla e Cesena, e in attacco al napoletano ex Crotone Giuseppe Panico, attaccante arrivato a gennaio, otto partite e un gol contro la Torres, finora, in maglia bianconera. Non sono solo questi i giocatori di qualità a disposizione di Maraia, visto che a centrocampo c’è anche Tumbarello che è stato spesso accostato all’Ancona, giocatore che piace non solo al diesse Micciola. Una partita ostica, insomma, come per l’Ancona lo saranno tutte le prossime nove fino al termine della regular season. I precedenti ufficiali al Porta Elisa sono 27 e il bilancio non è favorevole ai dorici: 10 vittorie rossonere (l’ultima per 3-1 nella serie B 199596), 13 pareggi (l’ultimo per 2-2 lo scorso anno) e 4 i successi dorici (l’ultimo per 2-1 nella serie C 201516). Anche la Lucchese è a caccia di una vittoria, non solo per alimentare le sue ambizioni di playoff, ma per ritrovare il successo dopo il pari di Montevarchi. Intanto quella di oggi sarà la partita numero 200 tra i professionisti per Mario Prezioso che finora somma 6 match di serie B, 186 di C, 1 di Coppa Italia, e 6 in altri tornei con Melfi, Virtus Francavilla, Bisceglie, Vibonese, Cosenza, Modena e Ancona. Chissà che questo suo traguardo non porti bene a lui e all’Ancona.

Giuseppe Poli