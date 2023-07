L’Ancona riparte da mister Donadel "Ragiono da tifoso e amo chi ha coraggio"

di Gianmarco Minossi

Una voglia matta di ricominciare e di rimettersi in gioco: lo si è percepito dalle prime parole pronunciate da Marco Donadel, alla sua prima stagione da allenatore, questa volta dall’inizio: "Il progetto è condiviso con la società, abbiamo capito quali sono le intenzioni per il futuro, la proprietà le ha spiegate bene: da quando sono in questa squadra, ho sempre ragionato da tifoso, così mi è più facile svolgere il mio lavoro. L’anno scorso abbiamo parlato tanto di duttilità: mi piace vedere dei ragazzi che hanno coraggio, spensieratezza e spirito di adattamento, ma questo lo diranno gli allenamenti".

Vero che il mercato non è un settore di sua competenza, ma un riferimento alle operazioni condotte da Micciola, sia in entrata che in uscita, non può mancare: "Mi allineo con quanto detto dal direttore, siamo in totale sintonia sul mercato: ovviamente lui in questo campo è un fuoriclasse, ma mi coinvolge molto e a me questa cosa piace molto. Sono arrivati nuovi elementi, sinceramente l’ultima cosa che guardo è l’età: non avevamo bisogno di giovani per fare del minutaggio, perché li avevamo già. Sono stati presi perché ci piacciono e hanno qualità: nelle mie poche partite in Lega Pro ho notato che quello che conta sono i play-off. Questi giovani possono portare una ventata di freschezza e qualità: nel momento in cui ho firmato, l’ho fatto per i giocatori che avevo a disposizione. Cinque di loro sono già andati e andavano rimpiazzati".

Insomma, non sarà un repulisti generale: bisognerà piuttosto cercare di ripartire dagli aspetti positivi evidenziati nell’ultimo mese dello scorso campionato, ovvero quando il tecnico di Conegliano Veneto prese il posto dell’esonerato Colavitto: "Abbiamo visto come la post season sia molto concitata: la componente fortuna incide, col Lecco avremmo potuto tranquillamente vincerla. Della mia breve esperienza mi porto dietro il fatto di aver creato in poco tempo qualcosa di bello, perché ho sempre avuto la sensazione di portare a casa il risultato". E quando gli si chiede un parere su Energe, uno degli obiettivi primari dell’Ancona, Donadel non si sbilancia più di tanto: "E’ un bel giocatore, ma non per forza dobbiamo prendere i migliori elementi delle altre squadre. Ci teniamo innanzitutto stretti quelli che abbiamo". In quella che si sta delineando come l’ennesima estate rovente tra i tribunali della Lega Pro, fatta di ricorsi e controricorsi, si va delineando quello che sarà il girone di competenza dell’Ancona, che si preannuncia piuttosto difficile. Ma Donadel non sembra per nulla preoccupato, anzi: "Un girone ostico rappresenterà sicuramente uno stimolo in più: preferisco sempre giocare una partita difficile rispetto che disputare una gara semplice solo sulla carta. Cercheremo di farci trovare pronti per l’inizio del campionato, qualsiasi dovesse essere la data".