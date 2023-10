L’Ancona si fida: Perucchini allunga il contratto: "Voglio togliermi soddisfazioni coi biancorossi"

Filippo Perucchini prolunga il contratto con l’Ancona. La buona notizia era nell’aria e ieri è stata ufficializzata dalla società biancorossa: "Insieme fino al 30 giugno 2025 – recita la nota dell’Ancona –. Il nostro numero 1 ha prolungato il contratto che lo lega al club per un’ulteriore stagione sportiva. La società è lieta di proseguire il percorso professionale con Filippo, che in questi anni si è subito consacrato come un punto di riferimento dell’Ancona a suon di prestazioni".

Ed ecco le parole del portierone bergamasco tornato protagonista domenica scorsa a Olbia dopo qualche partita saltata a causa di un infortunio: "Sono molto orgoglioso di aver prolungato, voglio ripagare la fiducia sul campo. Ad Ancona ho trovato l’ambiente ideale per esprimermi al meglio in campo e voglio continuare a dare il mio contributo perché spero di restare tanti anni in questa famiglia. Desidero ringraziare la società e il presidente Tiong. L’ambizione di questo club rispecchia la mia determinazione, con l’obiettivo di togliermi presto grandi soddisfazioni insieme ai miei compagni e ai nostri tifosi".

Sul suo rinnovo anche il direttore sportivo biancorosso, Francesco Micciola: "Siamo contenti di aver raggiunto l’accordo con Filippo. Prima del giocatore, c’è l’uomo. Ha dei valori importanti, per noi è un punto di riferimento". Il rinnovo di Filippo Perucchini è un gesto significativo che rinnova la fiducia nei confronti del portiere, elemento imprescindibile della rosa a disposizione di Donadel. Perucchini lo scorso anno ha giocato 35 partite in maglia biancorossa, 31 nella regular season e 4 ai playoff, in precedenza per lui anche 29 partite in serie B con le maglie di Empoli e Varese. In Coppa contro il Pineto, mercoledì scorso, è stato tenuto a riposo precauzionale proprio considerati i suoi recenti problemi fisici e in vista del derby di domenica.

Intanto la squadra è tornata ad allenarsi ieri mattina, lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato contro il Pineto e in campo per chi è rimasto in panchina, e si allenerà nuovamente al Paolinelli stamattina. Ad eccezione di capitan Gatto (e D’Eramo) sono tutti a disposizione di Marco Donadel in vista del derby di domenica, compreso il nuovo difensore Mattia Radicchio, classe 2002 nativo di Bari e cresciuto nel Lecce, di cui la società ha ufficializzato l’acquisto. Domenica contro la Vis Pesaro dirigerà Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, insieme a lui gli assistenti Salvatore Nicosia di Saronno e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco, quarto ufficiale Francesco Martini di Valdarno.

Giuseppe Poli