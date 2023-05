L’Ancona si gioca una stagione

Ieri due ore di lavoro al Paolinelli, con il solo Mondonico a parte ma non in dubbio per la partita di domani, oggi la rifinitura al Del Conero: l’Ancona prepara la sfida playoff nei dettagli e Donadel sfrutta tutto il tempo a disposizione per mettere la squadra nelle migliori condizioni per superare l’ostacolo Lucchese. Domani pomeriggio, infatti, davanti alle telecamere di RaiSport, l’Ancona scenderà nell’arena di Passo Varano per affrontare i toscani di Maraia.

E’ il primo atto dei playoff di girone, gara secca in casa della meglio classificata, l’Ancona, che si qualificherà al turno successivo in caso di vittoria o pareggio al termine dei tempi regolamentari più recupero. Un solo risultato, cioè la vittoria, invece, permetterà alla Lucchese di passare il turno. L’Ancona da parte sua, però, avrà anche il pubblico. Due fattori, quello degli spettatori e dei due risultati utili su tre, che assegnano il favore del pronostico alle tre squadre che giocheranno in casa, dunque appunto l’Ancona con la Lucchese e poi domani in serata il Gubbio con la Recanatese e il Pontedera con il Rimini.

Questi diciotto giorni di allenamento dovuti allo slittamento dei playoff per la nota vicenda del Siena, penalizzato di altri quattro punti e scivolato così fuori dai primi dieci posti a vantaggio della Recanatese, sembrano aver permesso a tutte le sei contendenti di arrivare a questo primo turno al meglio della forma. Nelle file dell’Ancona mancheranno solo D’Eramo e lo squalificato Brogni, mentre Mondonico pur non al meglio sarà disponibile, in quelle della Lucchese mancherà Bianchimano. Due settimane e mezzo che potrebbero aver permesso a tutte e sei le formazioni di presentarsi all’appuntamento in condizioni equivalenti, limando quelle che erano le differenze di classifica al termine della stagione regolare. Favorite, dunque, le squadre in casa non perché così più forti delle avversarie ma perché avvantaggiate dal pubblico, lo stadio di casa e i due risultati utili. Certo che l’Ancona e Donadel hanno sfruttato questi diciotto giorni per conoscersi il meglio possibile, per mettere nel cassetto la débacle di Recanati e per pensare solo al futuro, che dipende in gran parte dai dorici e dal loro approccio a questi playoff.

Donadel s’è allenato sempre a porte chiuse, ma potrebbe riproporre un 3-5-2 che si trasforma in un 3-4-2-1 in fase di possesso di palla, con Perucchini tra i pali, in difesa Fantoni, De Santis e Camigliano, a centrocampo Mezzoni e Martina esterni, in mezzo Simonetti, Gatto e Prezioso, con Simonetti pronto a proiettarsi in avanti a supporto dell’attacco che dovrebbe essere formato da Di Massimo e Spagnoli, per sfruttare l’intesa tra i due e le doti complementari dei due attaccanti. Ma non sono escluse sorprese.

Giuseppe Poli