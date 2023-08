L’Ancona supera il primo vero test sul campo L’Osimana si arrende alle trame biancorosse

ANCONA

9

OSIMANA

0

ANCONA (3-4-2-1): Vitali (Perucchini); Basso (Useini), Cella (Paglialunga), Dutu (Marenco); Lombardi (Bugari), Nador (De Santis), Paolucci (Gatto), Antoniazzi (Agyemang); Energe (Petrella), Moretti (Mazzoni); Mattioli (Spagnoli). All. Donadel.

OSIMANA: Piergiacomi (Santarelli) (Affinto); Micucci (Rivellini), Fermani (Mosquera) (Rossetti), Borgese (Calvigioni), Fernando, Labriola (Sasso), Triana (Marchesini), Bambozzi (Falcioni), Tittarelli (Di Lorenzo), Buonaventura (Mercanti) (Gabrielli), Paccamiccio (De Angelis). A disp. Bellucci. All. Senigagliesi.

Reti: 12’ Antoniazzi, 15’ Energe, 26’ Lombardi, 32’ Basso, 40’ Paolucci, 8’ st Mazzoni, 13’ st e 34’ De Santis, 28’ st Petrella.

Ottimo test per l’Ancona di Marco Donadel che allo Spivach supera l’ostacolo dell’Osimana nell’allenamento congiunto, davanti a un nutrito gruppo di ultras di Curva Nord, con il punteggio conclusivo di 9-0.

La squadra c’è e comincia a delinearsi, nelle nuove caratteristiche del gioco impostato dal tecnico di Conegliano, così come nelle qualità dei singoli che a turno si sono viste anche ieri.

Allo Spivach ne esce una partita a tratti divertente in cui l’Ancona schiera un undici iniziale diverso da quello di pochi giorni fa con le novità di Basso braccetto della difesa a tre, insieme a Cella e Dutu, Paolucci e Nador in mezzo alla mediana tra Lombardi e il baby Antoniazzi, trequartisti Energe e Moretti alle spalle di Mattioli, autore di una tripletta contro la Primavera.

A riposo precauzionale Barnabà, Camigliano e Martina. Dopo il 5-0 con cui i dorici vanno al riposo, reti realizzate dal baby Antoniazzi che apre le marcature, seguito da Energe, poi Lombardi, Basso e Paolucci, nella ripresa Donadel inserisce Perucchini, Marenco, De Santis, Gatto, Agyemang, Petrella e Spagnoli insieme ai baby Bugari e Mazzoni, Primavera aggregati alla prima squadra in questo ritiro, poi gli altri.

E l’Ancona finisce per arrotondare il risultato con le reti messe a segno dal baby Mazzoni, ancora in luce dopo la prima partita con la Primavera, da De Santis, da Petrella e ancora da De Santis, per il risultato definitivo fissato sul 9 a 0.

Intanto è slittata a data da destinarsi l’amichevole con la formazione dei Portuali, derby che sarebbe andato in scena sabato: si giocherà solo dopo Ferragosto.

Domenica, invece, confermato il test con il Ravenna, da confermare invece quello del 12 che potrebbe essere in programma a Perugia.

g. p.