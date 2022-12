L’Ancona tra infortuni e mercato invernale

E’ cominciato il conto alla rovescia per il nuovo anno e comincia anche quello per l’inizio del calciomercato invernale che aprirà i battenti a gennaio. Il diesse Francesco Micciola e il tecnico Gianluca Colavitto si confronteranno ancora una volta sul da farsi e poi la società biancorossa si muoverà per trovare sul mercato di riparazione la cura ai suoi "malanni". Tanti gli infortuni, quello di Alberto Spagnoli e quello di Michael D’Eramo gli ultimi che sono arrivati come pioggia sul bagnato in una situazione oggettivamente difficile. Bisogna ricordare, infatti, che Filippo Berardi è fuori da un anno e mezzo e finora ha giocato pochi minuti, Mirco Petrella ha disputato due scampoli di partita ma è ancora lontano dalla migliore condizione, e Lorenzo Paolucci è appena tornato disponibile dopo numerose giornate di assenza, cinque più sette, per la precisione, con un intermezzo di una ventina di minuti contro l’Imolese. In infermeria attualmente ci sono sia Spagnoli, il bomber che dalla prossima settimana dovrebbe ricominciare ad allenarsi, sia D’Eramo, che s’è infortunato nell’ultima partita a Siena e che ne avrà per sei mesi. In tutto questo la rosa a disposizione di Colavitto è diventata corta e sfruttatissima, con poche alternative per permettere le rotazioni necessarie al gioco che piace al mister.

Ecco dunque che l’Ancona arriva sul mercato di gennaio con alcune priorità: una punta centrale che sappia anche adattarsi a giocare da esterno, e un paio di centrocampisti, forse anche un difensore. Tutto dipenderà anche dai movimenti in uscita: se Fantoni, solo per fare un esempio, dovesse avere richieste e trovare l’accordo con la società per andare a fare esperienza altrove, ecco che si libererebbe un posto da difensore centrale. Lo stesso discorso potrebbe valere per Pecci, altro giovane di valore che finora ha trovato pochissimo spazio. I candidati a vestire la maglia con il cavaliere armato, al momento, sono tanti e nessuno. L’idea del ritorno di Iannoni dal Perugia è indubbiamente affascinante e se si aprirà una porta, in tal senso, sia da parte del giocatore e del suo procuratore, sia da parte del Perugia ma anche della Salernitana che ne detiene il cartellino, il sogno potrebbe trasformarsi in realtà. Intanto la Virtus Francavilla ha annunciato un taglio dei costi e metterà presto alcuni giocatori sul mercato, ma non è l’unica società in difficoltà, pronta a fare cassa e a puntare sui giovani più per necessità che per scelte. In questo scenario il diesse Francesco Micciola non ha fretta ma ha la necessità di portare ad Ancona alcune pedine importanti, in grado di alzare il livello della squadra e, nel contempo, di allungare la panchina e ampliare le scelte a disposizione di Colavitto. Un compito difficile e delicato, perché dovrà permettere all’Ancona, nel resto del girone di ritorno, di trovare continuità di risultati, alternative dalla panchina e, soprattutto, punti che le permettano di centrare l’obiettivo stagionale.

Giuseppe Poli