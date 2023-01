L’Ancona verso Fiorenzuola con quattro diffidati a rischio

L’Ancona procede a passi svelti verso la trasferta di Fiorenzuola. Un match estremamente delicato, perché da una parte ci sarà la squadra emiliana, reduce da tre sconfitte consecutive e dalla batosta in casa per mano della Vis Pesaro, dunque desiderosa di riscattarsi presto davanti al proprio pubblico. E dall’altra ci sarà l’Ancona, forte della netta affermazione di lunedì scorso sul Pontedera, una vittoria che ha caricato la squadra di autostima, che ne ha evidenziato molti pregi, grazie anche al rientro di Petrella dal primo minuto, ma che rischia anche di infondere eccessivo ottimismo in Gatto e compagni che, invece, a Fiorenzuola scenderanno in un’arena dove servirà ancora una volta combattere con il coltello tra i denti. Il successo sul Pontedera ha mostrato un’Ancona tra le migliori della stagione, capace di unire il risultato nettamente positivo all’ottima prova, alla solidità difensiva e all’intensità mantenuta per circa un’ora e mezza. Ma non basta. Tutte le indicazioni positive fornite dalla prova di rientro dalle festività, infatti, rischierebbero di essere vanificate da una partita giocata sotto ritmo, o commettendo qualche ingenuità oppure incorrendo in disattenzioni che potrebbero spianare al Fiorenzuola la strada del successo.

L’Ancona, nelle venti partite della prima porzione di campionato, ha abituato i suoi sostenitori ad alti e bassi, a momenti d’euforia alternati ad altri di rilassatezza, a vittorie sonore seguite da prove incolori. Se da un lato è vero che, come dice il tecnico Colavitto, non si può essere "dominanti" sempre, né per novanta minuti di seguito, è vero anche che l’Ancona in passato ha pagato cari momenti di black out, di distrazione, momenti in cui è passata dall’avere la gara in pugno a trovarsi improvvisamente a subire l’azione avversaria. Momenti pagati a caro prezzo che hanno finito per influire negativamente sul cammino dell’Ancona. Eppure i primi posti sono ancora lì, non molto distanti, e un successo a Fiorenzuola, prima della trasferta di Gubbio, potrebbe essere importantissimo per dare continuità ai risultati dei dorici e far maturare la squadra anche sotto questo profilo. Gatto non è al meglio, ha un leggero fastidio muscolare e se non recupererà in tempo a Fiorenzuola sarà il turno di Paolucci, che scalpita per tornare a vestire una maglia da titolare. L’Ancona si presenta in Emilia con quattro giocatori in diffida, che sono Mondonico, De Santis, Gatto e Prezioso. Colavitto, però, decide sempre per la formazione migliore, a prescindere dai diffidati e quindi Mondonico e De Santis dovrebbero giocare titolare, con il nuovo arrivato Camigliano che potrebbe trovare spazio a partita in corso per fare il suo esordio in maglia biancorossa.

Giuseppe Poli